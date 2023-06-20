У Фінляндії обрали нового прем'єр-міністра: Петтері Орпо замінить Санну Марін

Про це повідомляє Reuters.

Петтері Орпо очолить коаліцію консерваторів "Національної коаліції", правопопулістів і євроскептиків "Справжніх фінів", Шведської народної партії та християнських демократів, які разом здобули більшість місць у парламенті на виборах 2 квітня.

Крім того, новою міністеркою фінансів стане лідерка "Справжніх фінів" Рікка Пурра, а заступниця лідера "Коаліції" Еліна Валтонен – міністеркою закордонних справ.

Орпо проводив передвиборчу кампанію, обіцяючи скоротити дефіцит державного бюджету шляхом скорочення видатків, зниження податків і стимулювання створення нових робочих місць у приватному секторі. Нова коаліція також прагне скоротити квоти на біженців, підняти планку для робочих віз і ускладнити отримання громадянства для іноземців, що є ключовими пріоритетами для "Справжніх фінів".