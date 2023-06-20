У Фінляндії обрали нового прем'єр-міністра: Петтері Орпо замінить Санну Марін
Парламент Фінляндії у вівторок, 20 червня, схвалив призначення лідера Національної коаліційної партії (NCP) Петтері Орпо на посаду прем'єр-міністра
Про це повідомляє Reuters.
Петтері Орпо очолить коаліцію консерваторів "Національної коаліції", правопопулістів і євроскептиків "Справжніх фінів", Шведської народної партії та християнських демократів, які разом здобули більшість місць у парламенті на виборах 2 квітня.
Крім того, новою міністеркою фінансів стане лідерка "Справжніх фінів" Рікка Пурра, а заступниця лідера "Коаліції" Еліна Валтонен – міністеркою закордонних справ.
Орпо проводив передвиборчу кампанію, обіцяючи скоротити дефіцит державного бюджету шляхом скорочення видатків, зниження податків і стимулювання створення нових робочих місць у приватному секторі. Нова коаліція також прагне скоротити квоти на біженців, підняти планку для робочих віз і ускладнити отримання громадянства для іноземців, що є ключовими пріоритетами для "Справжніх фінів".
- 6 квітня Санна Марін подала у відставку з посади прем'єр-міністра Фінляндії після поразки партії на парламентських виборах.
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