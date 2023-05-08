Про це повідомила фінська телерадіокомпанія Yle.

Стало відомо, що на першому етапі свою тварину можуть реєструвати лише приватні особи, пізніше це зможуть зробити також підприємства та товариства.

Чипування та реєстрація собак стали обов'язковими на початку року. Реєстр, який утримує Фінське агентство продовольства, мав відкритися теж на початку року, але через технічні проблеми його змогли запустити тільки зараз.

Також додається, що взимку до Агентства продовольства надійшли сотні звернень щодо нововведення: 90% відгуків були негативними.

Серед іншого, роздратування господарів собак викликали плата за реєстрацію і те, що в більшості випадків аналогічна інформація вже міститься в Асоціації кінологів Фінляндії. Власники собак повинні реєструвати своїх улюбленців, навіть якщо інформація про них уже міститься в Асоціації кінологів.

Вартість реєстрації через електронну службу, якщо у господаря є фінський ідентифікаційний код і доступ до онлайн-банкінгу, становить 10 євро. Якщо реєстрація або зміна власника оформлюється інакше, вартість послуги підвищують до 19 євро за кожного собаку.

У дописі зазначається, що реєстрації підлягають усі собаки, які проживають у Фінляндії. Якщо у собаки ще немає мікрочипа та ідентифікаційного сертифіката, власник повинен оформити їх своєму собаці протягом цього року.

Як вважають представники влади, реєстрація та ідентифікація необхідні, серед іншого, для того, щоб люди не кидали тварин напризволяще і не розводили собак нелегально.