У Фінляндії заявили про свою можливу місію, якщо країна вступить до НАТО
Якщо Фінляндія стане членом НАТО, то можливо забезпечуватиме безпеку повітряного простору країн Балтії
Про це заявив голова відділу оборонної політики Міноборони Фінляндії Янне Куусела, передає ERR.
"На мою думку, дуже ймовірно, що у мирний час Фінляндія мала б якимось чином брати участь у програмі Розширеної передової присутності та забезпеченні безпеки повітряного простору країн Балтії" - сказав він.
За словами Куусели, точна роль стане ясною, коли країна вступить до НАТО та приєднається до плану оборони.
- 13 квітня прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін зазначила, що рішення про вступ у НАТО може бути прийняте протягом найближчих тижнів.
- 15 квітня міністр з європейських справ Фінляндії Тютті Туппурайнен заявила, що досить ймовірно, що Фінляндія вступить до НАТО.
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- 20 квітня парламент Фінляндії відкрив дебати про вступ до НАТО.
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