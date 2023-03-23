Про це повідомили в Yle.

Російське вантажне судно Swem було затримано в порту Котка через санкції ЄС проти Росії. Зазначається, що воно повинно було прийняти вантаж добрив у компанії, яка належить російському олігархові, включеному до списку санкцій ЄС.

Наразі судно перебуває за межами порту в очікуванні інформації, чи можна отримати дозвіл на вивезення з країни тимчасово затриманого карго.

"У співпраці з владою ми виявили, що вантаж містить добрива, які, ймовірно, належать особі, включеній до санкційного списку ЄС. Згідно з правилами ЄС, активи мають бути заморожені в разі виявлення", - розповіла редакції Svenska Yle Піа Саріваара, керівник санкційного відділу в Міністерстві закордонних справ.

Міністерство не повідомляє, про якого олігарха йдеться.

За словами Піа Саріваара, найімовірніше, вантаж зможе продовжити свій шлях після отримання дозволу. Вона пояснила, що вантаж можуть пропустити, якщо він прямує до третьої країни і необхідний для забезпечення виробництва продуктів харчування.

За непідтвердженою інформацією, розмір партії добрив, зупинених в Котка, становить 20 000 тонн, а вартість вантажу на світовому ринку може становити близько 10-12 мільйонів євро.