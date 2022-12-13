Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ,

Бортніков заявив, що зі 123 злочинів "спецслужб", 64 - теракти.

Зазначається, що антитерористичний комітет затримав понад 400 "українських радикалів" та осіб, що "здійснили воєнні злочини" на кордонах з РФ. Окрім того, в Росії заявили, що не допустили в країну 1026 людей, які "причетні до терористичної діяльності".

27 листопада в Шебекіно Бєлгородської області було пошкоджено лінії електропередачі, унаслідок "обстрілів" частина міста залишилася без води та енергопостачання.

Згодом губернатори Курської та Бєлгородської областей РФ заявили, що ЗСУ обстріляли прикордоння РФ.

Згодом губернатори Курської та Бєлгородської областей РФ заявили, що ЗСУ обстріляли прикордоння РФ. 5 грудня зазнали удару військові аеродроми "Дягілєво" в Рязанській області та "Енгельс" Саратовської області. Троє російських військовослужбовців, які перебували на аеродромі, зазнали смертельних поранень. Ще четверо – отримали поранення. За непідтвердженими даними на одному з аеродромів внаслідок вибуху було пошкоджено два стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, а на іншому – вибухнула цистерна з пальним. Ввечері у міноборони РФ визнали, що два аеродроми зазнали удару.

6 грудня на аеродромі в Курську сталася пожежа. Влада заявила про атаку безпілотника.

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