У ФСБ заявили про збільшення кількості терактів у РФ через діяльність "українських спецслужб"
Глава ФСБ РФ Олександр Бортніков заявив, що через "діяльність українських спецслужб" в Росії зросла кількість терактів, начебто з початку року вже було попереджено 123 злочини
Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ,
Бортніков заявив, що зі 123 злочинів "спецслужб", 64 - теракти.
Зазначається, що антитерористичний комітет затримав понад 400 "українських радикалів" та осіб, що "здійснили воєнні злочини" на кордонах з РФ. Окрім того, в Росії заявили, що не допустили в країну 1026 людей, які "причетні до терористичної діяльності".
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- 5 грудня зазнали удару військові аеродроми "Дягілєво" в Рязанській області та "Енгельс" Саратовської області. Троє російських військовослужбовців, які перебували на аеродромі, зазнали смертельних поранень. Ще четверо – отримали поранення. За непідтвердженими даними на одному з аеродромів внаслідок вибуху було пошкоджено два стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, а на іншому – вибухнула цистерна з пальним. Ввечері у міноборони РФ визнали, що два аеродроми зазнали удару.
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