Про це пише Financial Times.

Одразу п’ять китайських високопосадовців у різний час повідомили FT, що Росія заздалегідь не повідомила Китаю про намір розпочати повномасштабне вторгнення в Україну.

Зокрема, цього не зробив російський диктатор Володимир Путін, який 4 лютого зустрівся із Сі Цзіньпінем перед церемонією відкриття Олімпіади-2022 у Пекіні. Жодної стенограми їхньої розмови не було оприлюднено. Проте, один з чиновників розповів FT, що Путін лише попередив Сі Цзіньпіня, що Росія "не виключатиме вжиття будь-яких можливих заходів, якщо Україна нападе на територію Росії та виникне ризик гуманітарні катастрофи".

Китай це сприйняв, як сигнал про готовність до обмеженої військової операції, а не повномасштабного вторгнення.

Свідченням того, що Пекін не знав про справжні плани РФ є й пониження у посаді Ле Юйчена, який на момент вторгнення був головним експертом міністерства закордонних справ КНР з питань РФ. Зараз він обіймає посаду заступника голови національної адміністрації телебачення і радіомовлення, хоча раніше йому пророкували посаду нового голови МЗС.

"Ле було понижено на два посадових рівні. Його визнали відповідальним за провал розвідки щодо вторгнення Росії”, – сказало джерело знайоме із ситуацією.

21 грудня 2022 року Сі Цзіньпін зустрівся із заступником секретаря Радбезу РФ Дмитром Медведєвим і закликав до пошуку дипломатичних шляхів припинення війни Росії проти України.

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