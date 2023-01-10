У FT дізналися деталі розмови Путіна та Сі Цзіньпіна незадовго до повномасштабного вторгнення РФ в Україну
Під час зустрічі із Сі Цзіньпіном 4 лютого російський диктатор Володимир Путін не попередив китайського лідера, що планує повномасштабне вторгнення до України
Про це пише Financial Times.
Одразу п’ять китайських високопосадовців у різний час повідомили FT, що Росія заздалегідь не повідомила Китаю про намір розпочати повномасштабне вторгнення в Україну.
Зокрема, цього не зробив російський диктатор Володимир Путін, який 4 лютого зустрівся із Сі Цзіньпінем перед церемонією відкриття Олімпіади-2022 у Пекіні. Жодної стенограми їхньої розмови не було оприлюднено. Проте, один з чиновників розповів FT, що Путін лише попередив Сі Цзіньпіня, що Росія "не виключатиме вжиття будь-яких можливих заходів, якщо Україна нападе на територію Росії та виникне ризик гуманітарні катастрофи".
Китай це сприйняв, як сигнал про готовність до обмеженої військової операції, а не повномасштабного вторгнення.
Свідченням того, що Пекін не знав про справжні плани РФ є й пониження у посаді Ле Юйчена, який на момент вторгнення був головним експертом міністерства закордонних справ КНР з питань РФ. Зараз він обіймає посаду заступника голови національної адміністрації телебачення і радіомовлення, хоча раніше йому пророкували посаду нового голови МЗС.
"Ле було понижено на два посадових рівні. Його визнали відповідальним за провал розвідки щодо вторгнення Росії”, – сказало джерело знайоме із ситуацією.
- 21 грудня 2022 року Сі Цзіньпін зустрівся із заступником секретаря Радбезу РФ Дмитром Медведєвим і закликав до пошуку дипломатичних шляхів припинення війни Росії проти України.
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