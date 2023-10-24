У Газі через обстріл загинуло двоє українських дітей

Про це пише "Суспільне", посилаючись на коментар керівника відділення посольства України при Палестинській Національній Адміністрації Тьокін.

Зазначається, що діти громадяни України, їхня мати родом з Харкова.

Пізніше речник МЗС Олег Ніколенко в коментарі "Інтерфакс-Україна" підтвердив загибель дітей.

"МЗС України підтверджує загибель у Секторі Гази двох українських дітей 2014-го і 2017 років народження. Їх особи встановлено. Співчуваємо батькам", - сказав він

Речник також додав, що представництво України в Рамаллі з'ясовує всі обставини трагедії і підтримує зв'язок із родичами.

"Суспільне" повідомляє, що наразі домовленостей про відкриття КПП "Рафах", через який планували евакуювати з Гази іноземних громадян, не досягли. Станом на 23 жовтня запит на евакуацію подали 349 українських громадян.

Війна в Ізраїлі: евакуація українців

7 жовтня палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40 Алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 7 жовтня. Востаннє це ставалося 50 років тому, під час Війни Судного дня 1973-го.

У неділю, 8 жовтня, стало відомо про двох загиблих під час подій в Ізраїлі громадянок України..

14 жовтня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець прибув до столиці Єгипту Каїру, щоб допомогти українцям вибратись з сектора Гази: евакуації потребували тоді 243 людини.

Ввечері того ж дня з ізраїльського Тель-Авіва вилетів перший евакуаційний рейс із громадянами України.

Станом на вечір 15 жовтня, як повідомив президент Володимир Зеленський, із території Ізраїлю та Гази Україна змогла евакуювати понад 200 громадян. Ще близько 260 українців перебувають у Газі.

16 жовтня з ізраїльської столиці Тель-Авіва до Румунії вилетів другий евакуаційний борт, на якому перебувають 155 громадян України. Також з Тель-Авіва до Бухареста відлетів третій евакуаційний рейс з 74 громадянами України.

20 жовтня міністерство оборони та Армія оборони Ізраїлю оголосили, що розпочнуть евакуацію жителів із північного міста Кір’ят-Шмона, яке розташоване на кордоні з Ліваном.

23 жовтня Євген Корнійчук, надзвичайний і повноважний посол України в Ізраїлі, зазначив, що евакуюватися зголосилося 337 громадян України, які перебувають переважно на півдні сектора Гази біля пропуску "Рафах" на Єгипет.