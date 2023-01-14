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Головна війна з Росією У Горлівці окупанти укоплектовані лише на 40%, - Генштаб ЗСУ

У Горлівці окупанти укоплектовані лише на 40%, - Генштаб ЗСУ

14 січня, 2023 субота
20:02
війна з Росією

Противник продовжує щоденно зазнавати втрат в живій силі, у районі Горлівки Донецької області окупанти укомплектовані лише на 40%

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

"Загалом, протягом доби, противник завдав 3 авіаційних та близько 50 ракетних ударів. Зранку зенітними керованими ракетами С-400 (С-300) з північного напрямку була атакована столиця", - йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, пізніше РФ застосувала крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555, Х-22, крилаті ракети морського базування "Калібр" та керовані авіаційні ракети Х-59 по об’єктах критичної інфраструктури України. Разом з тим окупанти здійснили 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

"Загалом ворог здійснив близько 28 пусків крилатих ракет різного базування та 5 пусків керованих авіаційних ракет. Силами та засобами Повітряних сил Збройних сил України у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони знищено 18 крилатих ракет та 3 керовані авіаційні ракети", - наголошують у зведенні.

Повітряні Сили Збройних Сил України у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони знищили 18 крилатих ракет та 3 керовані авіаційні ракети. Українська авіація протягом доби завдала 5 ударів по районах зосередження загарбників, а ракетники та артилеристи уразили 5 таких районів та склад боєприпасів ворога.

Противник не полишає своїх намірів повністю захопити Донецьку область. З цією метою зосереджує основні зусилля на наступальних діях на Бахмутському напрямку. Нині тривають бої за Соледар.

"Наші воїни цілодобово відбивають атаки ворога. Також противник веде наступ на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському напрямку намагається покращити тактичне положення, а на Запорізькому та Херсонському - обороняється", - додають у повідомленні.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ситуація без суттєвих змін. Наступальних угруповань противника не виявлено. Республіка Білорусь продовжує брати участь у російській агресії проти нашої держави, надаючи свою територію та повітряний простір для завдання ударів, а також боєприпаси та матеріально-технічні засоби.

При цьому мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Вовківка та Кіндратівка Сумської області та Стариця, Гатище, Вовчанськ, Стрілеча, Тернова, Хатнє і Тополі у Харківській області.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали Спірне, Виїмка, Білогорівка, Соледар, Бахмут, Дружба та Північне у Донецькій області.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогневий вплив потрапили Красногорівка, Веселе, Авдіївка, Мар’їнка, Водяне і Новомихайлівка Донецької області.

На Запорізькому напрямку обстріли фіксувалися біля Малинівки, Гуляйполя, Дорожнянки, Залізничного, Чарівного, Малої Токмачки, Степового та Плавнів у Запорізькій області.

На Херсонському напрямку обстрілів з реактивної та ствольної артилерії зазнали Херсон та Дмитрівка Миколаївської області, є постраждалі серед мирних жителів.

На Куп’янському напрямку ударів росіян зазнали райони населених пунктів Дворічна, Орлянка, Котлярівка і Крохмальне Харківської області, а також Новоселівське і Стельмахівка у Луганській області.

На Новопавлівському напрямку противник обстріляв Вугледар, Пречистівку, Золоту Ниву та Велику Новосілку у Донецькій області.

На Лиманському напрямку ворог обстріляв райони Макіївки, Невського, Кремінної та Червонопопівки Луганської області.

Відомо, що росіяни проводять передислокацію на лівобережній Херсонщині з метою посилення оборонних спроможностей. Відзначається переміщення особового складу, озброєння, військової техніки та боєприпасів.

"Противник продовжує щоденно зазнавати втрат в живій силі та це дається взнаки. Низьким, до 40 відсотків, залишається рівень укомплектування окремих підрозділів 3 окремої мотострілецької бригади 1 армійського корпусу, що розташовані в районі Горлівки Донецької області", - зазначають у Генштабі.

Такий рівень укомплектування ворожих сил зберігається попри нещодавнє доукомплектування мобілізованими та контрактниками. Показово, що особовому складу заборонено залишати місце розташування - таким чином окупанти хоч якось намагаються запобігти дезертирству.

Російська окупаційна влада на тимчасово окупованих територіях Донецької області переглядає категорії громадян призовного віку, які раніше мали так звану "бронь". Зокрема, працівників екстрених та комунальних служб вже про це попереджено.

  • 14 січня окупанти завдали удару по Харкову, під вогнем опинився Індустріальний район міста. Відомо, що загарбники цілили по інфраструктурі.
  • Також уранці цього дня росіяни завдали ракетного удару по Києву: вибухи пролунали у Дніпровському районі столиці, в області пошкоджено 18 приватних будинків.
  • Російська армія також завдала ракетного удару по Запоріжжю та області, унаслідок чого пошкоджено підприємство та три будинки.
  • Також росіяни двічі влучили в об'єкт критичної інфраструктури на Харківщині, унаслідок чого частина Харкова знеструмлена і в метро зупинилися поїзди.
  • Крім того, росіяни завдали удару по Дніпру, унаслідок чого зруйновано під'їзд дев'ятиповерхового будинку, поранено щонайменше 39 людей, 5 загиблих і повністю знеструмлено один з районів міста.

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