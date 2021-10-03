У Італії літак врізався у двоповерхову будівлю, загинуло 8 людей
Внаслідок падіння приватного літака на будівлю на околиці Мілану загинуло вісім осіб
Про це повідомляє Reuters.
Літак Pilatus PC-12 із реєстраційним номером YR-PDV вилетів із міланського аеропорту Лінате й прямував до острова Сардинія. Аварія сталася неподалік від приміської станції метро "Сан-Донато ".
Літак врізався у двоповерхову будівлю, яка була порожньою, оскільки в ній проводився ремонт. Жертвами стали шестеро пасажирів літака, у тому числі дитина, та двоє членів екіпажу.
30 вересня літак, який зазнав авіакатастрофи, прилетів у Мілан з румунського Бухареста.
- Нагадаємо, 20 вересня в житловому районі американського міста Лейк-Ворт у штаті Техас розбився військовий літак.
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