У Італії літак врізався у двоповерхову будівлю, загинуло 8 людей

Про це повідомляє Reuters.

Літак Pilatus PC-12 із реєстраційним номером YR-PDV вилетів із міланського аеропорту Лінате й прямував до острова Сардинія. Аварія сталася неподалік від приміської станції метро "Сан-Донато ".

Літак врізався у двоповерхову будівлю, яка була порожньою, оскільки в ній проводився ремонт. Жертвами стали шестеро пасажирів літака, у тому числі дитина, та двоє членів екіпажу.

30 вересня літак, який зазнав авіакатастрофи, прилетів у Мілан з румунського Бухареста.

