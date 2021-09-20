В США військовий літак впав у житловому районі
В житловому районі американського міста Лейк-Ворт у штаті Техас розбився військовий літак. Поранено щонайменше двоє людей
Про це повідомляє Reuters.
Два пілоти літака госпіталізовані після катапультування. Один з парашутів пілотів зачепився під час катапультування за лінії електропередач.
Три будинки у місті пошкоджені, але ніхто з жителів не постраждав.
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