В США військовий літак впав у житловому районі

Про це повідомляє Reuters.

Два пілоти літака госпіталізовані після катапультування. Один з парашутів пілотів зачепився під час катапультування за лінії електропередач.

Три будинки у місті пошкоджені, але ніхто з жителів не постраждав.



Here is my perspective at x2 speed. I was just chillin in the parking lot and didn't think anything of it cause #Lakeworth tends to always have fires ???? #planecrash #texas pic.twitter.com/F66ONmS01a — Nathan Barron (@NathanBrisonB) September 19, 2021