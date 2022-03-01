У Калинівці росіяни вщент зруйнували будинок, є жертва. Фото
Також ще тривають пошуки чоловіка.
У смт Калинівка Фастівського району Київської області внаслідок російського бомбардування 28 лютого повністю зруйновано будинок, загинула жінка і зник чоловік. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
"Внаслідок бомбардування 28.02 о 19:00 вщент зруйновано будинок. Виявлено залишки тіла господарки, дані встановлюються. Тривають пошуки чоловіка", - повідомили рятувальники.
Вони також опублікували фото руйнувань.
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