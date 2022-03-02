Про це повідомили в СБУ, передає "Еспресо.Захід".



"У Харкові висадився російський десант. Окупанти напали на шпиталь – Військово-медичний клінічний центр Північного регіону.", – йдеться в повідомленні.



Між загарбниками та українськими захисниками розпочався бій.

Нагадаємо, Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що Білорусь допомагає Росії розміщувати на своїй території війська та озброєння, а також з 24 лютого з її території систематично наносяться ракетні удари по військових та цивільних об'єктах України.

У Києві росіяни вцілили в телевежу.

Росіяни здійснили авіаналіт на житлові будинки Житомира: попередньо, загинули двоє людей.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що наша країна потребує гарантії безпеки, якщо її не готові приймати в НАТО.