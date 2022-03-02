У Харкові висадився російський десант
Окупанти напали на шпиталь – Військово-медичний клінічний центр Північного регіону.
Про це повідомили в СБУ, передає "Еспресо.Захід".
"У Харкові висадився російський десант. Окупанти напали на шпиталь – Військово-медичний клінічний центр Північного регіону.", – йдеться в повідомленні.
Між загарбниками та українськими захисниками розпочався бій.
- Нагадаємо, Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що Білорусь допомагає Росії розміщувати на своїй території війська та озброєння, а також з 24 лютого з її території систематично наносяться ракетні удари по військових та цивільних об'єктах України.
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