У Херсоні донори цілий день стоять у черзі, аби врятувати десятки поранених під час учорашнього обстрілу
У Херсоні українські громадяни цілий день стоять у черзі в центрах здачі крові, аби врятувати десятки поранених під час учорашнього обстрілу
Про це повідомив Кирило Тимошенко у себе в telegram.
"Черги людей, щоб стати донорами та врятувати постраждалих внаслідок вчорашнього терору міста. Люди готові весь день стояти в черзі заради порятунку. В цьому і є супер сила українців! Такий Херсон не зламати, навіть російським терором!", - йдеться у дописі.
- 24 грудня російські військові завдали удару по центру Херсона, ввечері голова ОВА звітував, що внаслідок атаки загинуло десятеро людей, а ще 68 є постраждалими.
- Нагадаємо: за добу 24 грудня військові РФ здійснили 71 обстріл Херсонської області, 41 раз під ураження потрапив Херсон: загинули цивільні мешканці.
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