Про це повідомив Кирило Тимошенко у себе в telegram.

"Черги людей, щоб стати донорами та врятувати постраждалих внаслідок вчорашнього терору міста. Люди готові весь день стояти в черзі заради порятунку. В цьому і є супер сила українців! Такий Херсон не зламати, навіть російським терором!", - йдеться у дописі.

24 грудня російські військові завдали удару по центру Херсона, ввечері голова ОВА звітував, що внаслідок атаки загинуло десятеро людей, а ще 68 є постраждалими.

Нагадаємо: за добу 24 грудня військові РФ здійснили 71 обстріл Херсонської області, 41 раз під ураження потрапив Херсон: загинули цивільні мешканці.