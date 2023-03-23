У Херсоні продовжили час руху міського транспорту

Про це інформує міська рада.

"З понеділка, 27 березня 2023 року, буде продовжено час руху громадського транспорту. Це рішення прийнято Херсонською міською військовою адміністрацією у зв’язку зі збільшення комендантської години до 20:00", - пише пресслужба.

Повідомляється, що останній рейс автобусів здійснюватиметься до 18:30, нині ж транспорт курсує до 16:30.

Нагадаємо, 16 листопада 2022 року на Херсонщині запровадили комендантську година, що тривала з 19:00 до 06:30.

Також у регіоні від 13 до 17 березня через можливу присутність ДРГ запроваджували подовжену комендантську годину з 17:00 і до 06:30. Тоді очільник ОВА наголосив, що нововведення необхідне з метою недопущення жертв серед цивільного населення під час контрдиверсійних заходів.

З 15 березня в Херсонській області дозволили продаж алкоголю з 10 до 15 години у місцях оптової, роздрібної торгівлі та в ресторанах, дозвіл триватиме місяць.

З 24 березня на території Херсонської області діятиме новий час комендантської години - з 20:00 до 06:00.

Крім того, з 26 березня у Києві зміниться час комендантської години - з 00:00 до 05:00; громадський транспорт столиці працюватиме на годину довше. А з 27 березня дозволять продавати у магазинах алкоголь з 11:00 до 21:00. Раніше купити спиртні напої можна було лише до 19 години.