У Хмельницькому внаслідок ранкових вибухів ледь не пів міста залишилося без вікон, - заступник міського голови Новачок
Василь Новачок, заступник міського голови Хмельницького, зазначив, що після російського влучання вранці 13 травня детонування великої потужності спричинили великий обсяг пошкоджень будинків у місті
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Дуже складна ніч була у Хмельницькому. Є влучання по об'єкту критичної інфраструктури, після чого був ряд детонувань великої потужності. Ледь не пів міста мають пошкодження вікон, є постраждалі, однак кількість постраждалих та пошкоджень вікон зараз ніхто не може сказати. Тільки закінчилася повітряна тривога, зараз проводяться обстеження будинків. Відомо, що повилітали вікна, також пошкодженні дахи, стелі, перестінки – обсяги пошкоджень величезні, тому будемо сподіватися на допомогу, бо місту самому буде важко оперативно впоратися з цими пошкодженнями", - розказав заступник міського голови Хмельницького.
Василь Новачок зауважив, що це найбільші пошкодження з тих, які були до цієї ночі у Хмельницькому.
- 13 травня на Хмельниччині РФ вразила об'єкт критичної інфраструктури, вибуховими хвилями пошкоджено будинки в обласному центрі, поранено 5 людей
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