Про це він розповів в етері Еспресо.

"Дуже складна ніч була у Хмельницькому. Є влучання по об'єкту критичної інфраструктури, після чого був ряд детонувань великої потужності. Ледь не пів міста мають пошкодження вікон, є постраждалі, однак кількість постраждалих та пошкоджень вікон зараз ніхто не може сказати. Тільки закінчилася повітряна тривога, зараз проводяться обстеження будинків. Відомо, що повилітали вікна, також пошкодженні дахи, стелі, перестінки – обсяги пошкоджень величезні, тому будемо сподіватися на допомогу, бо місту самому буде важко оперативно впоратися з цими пошкодженнями", - розказав заступник міського голови Хмельницького.

Василь Новачок зауважив, що це найбільші пошкодження з тих, які були до цієї ночі у Хмельницькому.