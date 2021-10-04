У Києві через повідомлення про замінування евакуювали студентів та викладачів університету Драгоманова

Про це повідомили у пресслужбі поліції, передає РБК-Україна.

Як зазначили у поліції, невідомий надіслав повідомлення про замінування будівлі університету імені Михайла Драгоманова. Проходить евакуація людей.

"Так, на електронну пошту СБУ прийшло повідомлення від невідомого про замінування університету Драгоманова", - йдеться в повідомленні.

Всіх студентів, викладачів та інших працівників університету евакуювали на вулицю. Поліція проводить перевірку.

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