Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у телеграмі.

За словами представника пресслужби, правоохоронці затримали киянина, який поширював інформацію про позиції ЗСУ та київської тероборони.

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрито та повідомлено про підозру 41-річному мешканцю Києва за фактом несанкціонованого поширення інформації про розміщення Збройних сил України та Територіальної оборони, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Слідство інформує, що з квітня 2022 року підозрюваний фотографував місця розташування українських військових ЗСУ та тероборони Києва, усі зібрані дані надсилав через месенджер російській журналістці.

"Використовуючи месенджер Telegram зловмисник передав вказану інформацію громадянці РФ, яка перебувала на тимчасово окупованій території Донецької області як спеціальний кореспондент одного із російських ЗМІ, акредитованого у так званому міністерстві інформації ДНР", - пише пресслужба Київської міської прокуратури.

Також зазначається, що під час обшуку правоохоронці вилучили телефон і комп'ютер з доказами. Чоловік використовував різні номери мобільного зв'язку й слова-паролі для спілкування з російською кореспонденткою.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

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