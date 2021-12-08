У Києві достатньо бомбосховищ та інших укриттів, щоб вберегти майже 3 млн людей, - ДСНС

Про це заявив заступник начальника управління цивільної охорони ДСНС Олег Стоволос, передає Суспільне.

Співробітник ДСНС розповів, що у Києві є 514 бомбосховищ, а також майже 5 тис. приміщень, у яких можна знайти притулок у разі небезпеки. Крім того, сховатися можна також у метро.

Разом ці укриття можуть вмістити майже три мільйони людей. При цьому, за даними операторів мобільного зв'язку у Києві перебуває 3,7 млн населення.

Стоволос зазначив, що в укриттях люди можуть перебувати не більше трьох годин, проте у бомбосховищах можна залишатися на довший період. За планом, якщо цей час перебування людей в укриттях спливе, у місті розпочнеться евакуація.

Представник ДСНС додав, що служба постійно перевіряє укриття та справність їхніх систем із початку 2014 року.

"Під час останнього перегляду сховищ ми хотіли перевірити систему оповіщення, тобто сирену. Але вирішили це відкласти. Ми не будемо лякати. Але ми постійно проводимо перевірку сховищ ще з 2014 року", - сказав Стоволос.

Нагадаємо, 31 жовтня американське видання The Washington Post оприлюднило інформацію про те, що США і ЄС фіксують перекидання російських військ до кордону з Україною.

Згодом, Politico оприлюднило знімки зі супутника, які свідчать про перекидання Росією військ і техніки до кордонів України.

20 листопада повідомлялося, що США закликали союзників у Європі негайно вжити заходів для стримування Росії від вторгнення до України.

4 грудня американська розвідка повідомила, що Росія планує на початку 2022 року вторгнення до України за участі 175 тис. військових.

Німецьке видання Bild оприлюднило карту можливого вторгнення Росії до України, яке розгортатиметься у три фази.

6 грудня американські чиновники заявили, що Росія може атакувати Україну з трьох сторін.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb