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У Києві достатньо бомбосховищ та інших укриттів, щоб вберегти майже 3 млн людей, - ДСНС

8 грудня, 2021 середа
16:58
Суспільство

Столичні бомбосховища разом із іншими спецприміщеннями та можливостями метро можуть укрити від небезпеки майже 3 млн людей

Про це заявив заступник начальника управління цивільної охорони ДСНС Олег Стоволос, передає Суспільне.

Співробітник ДСНС розповів, що у Києві є 514 бомбосховищ, а також майже 5 тис. приміщень, у яких можна знайти притулок у разі небезпеки. Крім того, сховатися можна також у метро.

Разом ці укриття можуть вмістити майже три мільйони людей. При цьому, за даними операторів мобільного зв'язку у Києві перебуває 3,7 млн населення.

Стоволос зазначив, що в укриттях люди можуть перебувати не більше трьох годин, проте у бомбосховищах можна залишатися на довший період. За планом, якщо цей час перебування людей в укриттях спливе, у місті розпочнеться евакуація.

Представник ДСНС додав, що служба постійно перевіряє укриття та справність їхніх систем із початку 2014 року.

"Під час останнього перегляду сховищ ми хотіли перевірити систему оповіщення, тобто сирену. Але вирішили це відкласти. Ми не будемо лякати. Але ми постійно проводимо перевірку сховищ ще з 2014 року", - сказав Стоволос.

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