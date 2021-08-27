У Києві двоє чоловіків влаштували стрілянину по автомобілю
У Дарницькому районі Києва двоє чоловіків влаштували стрілянину по автомобілю, поліція їх затримала вже в Кременчуці
Про це повідомляє прес-служба поліції.
Інцидент стався на вулиці Дяченка. Невідомі на іномарці здійснили кілька пострілів в автомобіль "Фольксваген" і зникли. Поліція на місці в салоні виявила кулі і гільзи.
Вивчивши записи відеозаписів системи спостереження "Безпечне місто", оперативники встановили маршрут автомобіля "Шкода", на якому зникли підозрювані.
У Кременчуці бійці спецпідрозділу КОРД затримали 27-річного місцевого жителя та 45-річного жителя Дніпропетровської області. Під час першочергових слідчих дій поліцейські вилучили автоматичну зброю, яку з іншими речовими доказами направлено на проведення відповідних експертиз. Мотиви свого вчинку зловмисники не пояснили.
Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї). Санкція статті передбачає покарання до семи років позбавлення волі.
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