У Києві поблизу Оболонської набережної відкрили новий McDonald's
23 грудня поблизу Оболонської набережної у столиці відкрили ще один новий заклад швидкого харчування McDonald's
Про це інформують на офіційній сторінці McDonald's.
"Як кажуть, у темні часи добре видно світлих людей! Українці, ви неймовірні, невпинні, незламні! Ми захоплюємося вами та хочемо дарувати вам ще більше щасливих моментів", - пише пресслужба та запрошує в новий заклад.
Поблизу Оболонської набережної та парку Наталка - відкрили новий, збудований ресторан McDonald's.
Заклад знаходиться в місті Київ, на проспекті Володимира Івасюка, 12-С.
"Знайдіть час, щоб побачити цю красу на власні очі", - додають у повідомленні.
Відкриті заклади McDonald's в Україні.
- У червні в McDonald’s планували почати відкривати ресторани мережі в Україні із серпня - після узгодження питань безпеки.
- 19 вересня стало відомо, що спочатку заклади працюватимуть тільки на доставку, а для відвідувачів відкриються у жовтні.
- 20 вересня в Києві відновили роботу три перші заклади McDonald’s.
- 6 жовтня компанія McDonald’s пояснила причини затримки у відкритті ресторанів в Україні.
- 18 жовтня McDonald's відновив роботу у Львові.
- Крім того, 25 жовтня McDonald's відновив роботу у Тернополі та Борисполі.
- McDonald's 28 жовтня відновив роботу в торговельно-розважальних центрах Глобал UA в Житомирі та Respublika Park у Києві.
- У Сихівському районі Львова у середу, 2 листопада, відкрили новий заклад мережі ресторанів швидкого харчування McDonald's.
- 3 листопада у Вінниці вперше за час повномасштабної війни відкрили два заклади швидкого харчування McDonald's.
- Також з 4 листопада McDonald's відновив роботу ресторану в Рівному.
- 17 листопада у Хмельницькому знову відкрили заклад швидкого харчування McDonald's.
- 8 грудня у столиці знову відкрили ще два заклади швидкого харчування McDonald's - на пл. Севастопольська 1 та вул. Хрещатик, 19-А. Також 14 грудня McDonald's відновив роботу ще у двох закладах швидкого харчування в столиці.
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