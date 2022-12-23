У Києві поблизу Оболонської набережної відкрили новий McDonald's

Про це інформують на офіційній сторінці McDonald's.

"Як кажуть, у темні часи добре видно світлих людей! Українці, ви неймовірні, невпинні, незламні! Ми захоплюємося вами та хочемо дарувати вам ще більше щасливих моментів", - пише пресслужба та запрошує в новий заклад.

Поблизу Оболонської набережної та парку Наталка - відкрили новий, збудований ресторан McDonald's.

Заклад знаходиться в місті Київ, на проспекті Володимира Івасюка, 12-С.

"Знайдіть час, щоб побачити цю красу на власні очі", - додають у повідомленні.

Відкриті заклади McDonald's в Україні.

У червні в McDonald’s планували почати відкривати ресторани мережі в Україні із серпня - після узгодження питань безпеки.

19 вересня стало відомо, що спочатку заклади працюватимуть тільки на доставку, а для відвідувачів відкриються у жовтні.

20 вересня в Києві відновили роботу три перші заклади McDonald’s.

6 жовтня компанія McDonald’s пояснила причини затримки у відкритті ресторанів в Україні.

18 жовтня McDonald's відновив роботу у Львові.

Крім того, 25 жовтня McDonald's відновив роботу у Тернополі та Борисполі.

McDonald's 28 жовтня відновив роботу в торговельно-розважальних центрах Глобал UA в Житомирі та Respublika Park у Києві.

У Сихівському районі Львова у середу, 2 листопада, відкрили новий заклад мережі ресторанів швидкого харчування McDonald's.

3 листопада у Вінниці вперше за час повномасштабної війни відкрили два заклади швидкого харчування McDonald's.

Також з 4 листопада McDonald's відновив роботу ресторану в Рівному.

17 листопада у Хмельницькому знову відкрили заклад швидкого харчування McDonald's.

8 грудня у столиці знову відкрили ще два заклади швидкого харчування McDonald's - на пл. Севастопольська 1 та вул. Хрещатик, 19-А. Також 14 грудня McDonald's відновив роботу ще у двох закладах швидкого харчування в столиці.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підпишіться на Telegram-канал: https://t.me/espresotb