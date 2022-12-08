У Києві відновили роботу ще два ресторани McDonald's

Про це інформує в фейсбуці пресслужба McDonald's.

"Ще дві точки на мапі, до яких так і хочеться прокласти маршрут. Ще два місця в Києві, де вам завжди раді. Ще дві чудові нагоди потішити себе смачненьким", - пишуть представники закладу.

У Києві відкрили ще два ресторани МакДональдз: