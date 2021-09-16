У Києві провели обшуки через закупівлю ліфтів, КМДА відреагувала
Правоохоронці провели обшуки на комунальному підприємстві Києва з питань будівництва житлових будинків "Житлоінвестбуд-УКБ" у справі про розкрадання коштів на закупівлях пасажирських ліфтів
Про це повідомляє Київська міська прокуратура.
"У четвер, 16 вересня, Подільська окружна прокуратура міста Києва спільно з ГУ БКОЗ СБ України проводить слідчі дії у приміщеннях комунального підприємства з питань будівництва житлових будинків "Житлоінвестбуд-УКБ" та у постачальника, в межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.
Слідством встановлено, що комунальне підприємство у період з 2019 по 2021 роки перерахувало 9,9 млн грн на рахунки товариства за постачання пасажирських ліфтів.
Постачальник у свою чергу перерахував вказані грошові кошти на рахунки інших товариств начебто на придбання комплектуючих до ліфтів. У той же час, як з’ясовано слідством, вказані суб’єкти господарювання не є виробниками даних комплектуючих та не здійснювали їх придбання у звітний період.
Таким чином, встановлено, що фінансово-господарські операції із постачання комплектуючих до ліфтів здійснювались виключно з метою обготівкування грошових коштів, отриманих від комунального підприємства шляхом здійснення удаваних правочинів з умовним продажем товарів.
З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у службових приміщеннях комунального підприємства та фірми-постачальника проводяться обшуки.
У КМДА відреагували на обшуки.
"У четвер 16 вересня правоохоронці вручили директору КП ухвалу, в якій були зазначені недостовірні дані. Зокрема, щодо начебто придбання комплектуючих до ліфтів ТОВ "ММ-Ліфт", ТОВ "М-Монтажліфт", ТОВ "Ліфт- Експрес", ТОВ "Джерсан". Однак із такими компаніями комунальне підприємство не здійснювало жодних операцій", - йдеться у повідомленні КМДА.
При цьому всі ліфти були отримані та передані підрядним організаціям. Три з них уже встановлені на об’єктах будівництва, четвертий готують до встановлення.
- Нагадаємо, правоохоронці провели обшуки у корпорації "Київавтодор", у КП "Київавтошляхміст" та у 10 районних комунальних підприємствах із шляхово-експлуатаційних управлінь по ремонту та експлуатації автомобільних шляхів та споруд на них.
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