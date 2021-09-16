У Києві провели обшуки через закупівлю ліфтів, КМДА відреагувала

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

"У четвер, 16 вересня, Подільська окружна прокуратура міста Києва спільно з ГУ БКОЗ СБ України проводить слідчі дії у приміщеннях комунального підприємства з питань будівництва житлових будинків "Житлоінвестбуд-УКБ" та у постачальника, в межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Слідством встановлено, що комунальне підприємство у період з 2019 по 2021 роки перерахувало 9,9 млн грн на рахунки товариства за постачання пасажирських ліфтів.

Постачальник у свою чергу перерахував вказані грошові кошти на рахунки інших товариств начебто на придбання комплектуючих до ліфтів. У той же час, як з’ясовано слідством, вказані суб’єкти господарювання не є виробниками даних комплектуючих та не здійснювали їх придбання у звітний період.

Таким чином, встановлено, що фінансово-господарські операції із постачання комплектуючих до ліфтів здійснювались виключно з метою обготівкування грошових коштів, отриманих від комунального підприємства шляхом здійснення удаваних правочинів з умовним продажем товарів.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у службових приміщеннях комунального підприємства та фірми-постачальника проводяться обшуки. У КМДА відреагували на обшуки. "У четвер 16 вересня правоохоронці вручили директору КП ухвалу, в якій були зазначені недостовірні дані. Зокрема, щодо начебто придбання комплектуючих до ліфтів ТОВ "ММ-Ліфт", ТОВ "М-Монтажліфт", ТОВ "Ліфт- Експрес", ТОВ "Джерсан". Однак із такими компаніями комунальне підприємство не здійснювало жодних операцій", - йдеться у повідомленні КМДА. Зазначається, що за кошти підрядників "Житлоінвестбуд-УКБ", на виконання договорів комісії із підрядними компаніями, закупив 4 ліфти на об’єкти будівництва у ТОВ "Карат - Ліфткомплект", пояснили в комунальному підприємстві. При цьому всі ліфти були отримані та передані підрядним організаціям. Три з них уже встановлені на об’єктах будівництва, четвертий готують до встановлення. Нагадаємо, правоохоронці провели обшуки у корпорації "Київавтодор", у КП "Київавтошляхміст" та у 10 районних комунальних підприємствах із шляхово-експлуатаційних управлінь по ремонту та експлуатації автомобільних шляхів та споруд на них. "Слідчі дії правоохоронних органів за ухвалою, інформація в якій не відповідає дійсності, – це продовження системного тиску на міську владу Києва, наголосили в КП "Житлоінвестбуд-УКБ", - додали в КМДА.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb