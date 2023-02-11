У Києві та більш ніж у трьох областях завтра не відключатимуть світло
У Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях у неділю, 12 лютого, не відключатимуть світло
Про це ДТЕК повідомляє у telegram.
"На наступний день Укренерго не надавав обмежень споживання електроенергії. Це дозволяє завтра не відключати світло у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях", - ідеться в повідомленні.
Однак у разі перевантаження мереж можуть бути обмеження згідно зі стабілізаційними графіками.
Окрім цього, також повідомляється про відсутність лімітів у Івано-Франківській області. Про це стало відомо з telegram-каналу голови Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук.
"Завтра на Івано-Франківщині світло не вимикатимуть. Укренерго надало нашій області безліміт протягом усієї доби. Цьому посприяло відновлення роботи двох блоків на одній АЕС, що дозволило зменшити дефіцит електрогенерації", - зазначається в дописі.
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