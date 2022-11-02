У Києві вулицю Клари Цеткін перейменували на Дніпрової Чайки

Про це повідомляє пресслужба Київської міської ради.

"У столиці вже перейменовано понад 150 міських об‘єктів, назви яких пов'язані з Росією та її сателітами, зокрема вулицю Клари Цеткін – на Дніпрової Чайки", - йдеться у повідомленні.

Згідно з інформацією, у травні поточного року експертна комісія порекомендувала включити вулицю Клари Цеткін до переліку міських об’єктів, назви яких пов’язані з Російською Федерацією або її сателітами. Вулиця Клари Цеткін була названа на честь діячки німецького та міжнародного комуністичного робітничого руху Клари Цеткін.

У Солом'янському районі Києва вулицю, названу на честь російського художника Олексія Саврасова, перейменували на Костопалівську.