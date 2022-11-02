У Києві вулицю Клари Цеткін перейменували на Дніпрової Чайки
В Оболонському районі Києва вулицю Клари Цеткін перейменували на вулицю Дніпрової Чайки
Про це повідомляє пресслужба Київської міської ради.
"У столиці вже перейменовано понад 150 міських об‘єктів, назви яких пов'язані з Росією та її сателітами, зокрема вулицю Клари Цеткін – на Дніпрової Чайки", - йдеться у повідомленні.
Згідно з інформацією, у травні поточного року експертна комісія порекомендувала включити вулицю Клари Цеткін до переліку міських об’єктів, назви яких пов’язані з Російською Федерацією або її сателітами. Вулиця Клари Цеткін була названа на честь діячки німецького та міжнародного комуністичного робітничого руху Клари Цеткін.
- У Солом'янському районі Києва вулицю, названу на честь російського художника Олексія Саврасова, перейменували на Костопалівську.
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