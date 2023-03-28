У Києві за два тижні зареєстрували майже 1,3 тис. випадків COVID-19
З 10 по 23 березня в столиці зареєстрували 1293 випадки захворювання на коронавірусну хворобу
Про це інформує Київська міська державна адміністрація.
За два тижні у Києві захворіло 150 дітей віком до 17 років і 36 медичних працівників. Загалом 1293 випадки.
"Найбільша кількість зареєстрована в Дарницькому, Деснянському та Дніпровському районах, було госпіталізовано 158 хворих, летальних випадків 12: дев'ятеро жінок і троє чоловіків", - каже керівник ДУ "Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" Сергій Чумак.
Повідомляється, що за тиждень одужали 1183 людини.
Від початку пандемії COVID-19 у столиці зареєстровано 512 792 підтверджених випадків, із них 9 460 осіб померли.
Загалом в країні відомо про майже 5,5 млн випадків захворювання на коронавірусну хворобу 111 674 - летальні.
- Як відомо, на території України циркулюють штами коронавірусу, у жителів різних областей виявляють вірус. Так, 22 лютого стало відомо, що на Сумщині, Закарпатті, Тернопільщині та Одещині зафіксовано випадки зараження новим штамом коронавірусу OMICRON XBB.1.5. А з 20 по 26 лютого у Київській області було зареєстровано 479 підтверджених випадків коронавірусної хвороби. На Львівщині за тиждень з 3 по 9 березня померло 18 хворих на коронавірус: це означає, що різко зросла смертність. На Волині також ситуація невтішна, у період з 6 по 12 березня COVID-19 лабораторно підтвердили у 465 волинян. Кількість хворих зросла майже на 50%.
- Також відомо, що видання WSJ повідомило, що ключові члени конгресу США та високопосадовці Білого дому отримали таємний звіт, в якому йдеться, що пандемія COVID-19, ймовірно, виникла через виток вірусу в одній з китайських лабораторій. Пізніше директор ФБР Крістофер Рей назвав найбільш імовірною причиною пандемії COVID-19 витік вірусу з лабораторії в Ухані. У Китаї цю інформацію заперечили.
- Згодом американська палата представників одноголосно проголосувала за розсекречення розвідданих про походження пандемії Covid, законопроєкт має підписати Байден.
- У Всесвітній організації охорони здоров'я очікують, що до кінця 2023 року зможуть оголосити про завершення пандемії коронавірусу у світі.
- Станом на 15 березня в Україні спостерігали стабільне зростання захворюваності на коронавірус, а також смертності від COVID-19.
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