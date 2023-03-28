У Києві за два тижні зареєстрували майже 1,3 тис. випадків COVID-19

Про це інформує Київська міська державна адміністрація.

За два тижні у Києві захворіло 150 дітей віком до 17 років і 36 медичних працівників. Загалом 1293 випадки.

"Найбільша кількість зареєстрована в Дарницькому, Деснянському та Дніпровському районах, було госпіталізовано 158 хворих, летальних випадків 12: дев'ятеро жінок і троє чоловіків", - каже керівник ДУ "Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" Сергій Чумак.

Повідомляється, що за тиждень одужали 1183 людини.

Від початку пандемії COVID-19 у столиці зареєстровано 512 792 підтверджених випадків, із них 9 460 осіб померли.

Загалом в країні відомо про майже 5,5 млн випадків захворювання на коронавірусну хворобу 111 674 - летальні.