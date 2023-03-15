В Україні зростає кількість хворих на COVID-19
Останніми тижнями на території України медики спостерігають стабільне зростання захворюваності на коронавірус, а також смертності від COVID-19
Про це інформує в Медіацентрі голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики, консультант з вакцинації проти COVID-19 Федір Лапій.
"У нас було певне затишшя на початку січня місяця. Але останні п'ять тижнів у нас додається в кількості офіційно підтверджених випадків COVID-19. Ми не досягли ще жовтневого піка. Однак маємо близько 15 тисяч підтверджених випадків за минулий тиждень. Ми так само маємо зростання кількості померлих і госпіталізованих. Зараз доходимо до кількості 100 померлих осіб у тиждень. Це вдвічі менше, ніж восени, однак є зростання", – заявив Лапій.
Очільник групи експертів зауважив, прогнози щодо подальшого поширення коронавірусу для України невтішні.
"Понад 85% серед померлих – це люди віком понад 60 років. Вони повинні бути не просто щеплені двома дозами, а повинні були б вже отримати, як в Данії, Іспанії, Португалії, як у багатьох країнах, на які нам хочеться орієнтуватися, щеплені вже і першою бустерною дозою. І ми розуміємо, що COVID-19 нас поки що не залишить", – додав Лапій.
- Як відомо, на території України циркулюють штами коронавірусу, у жителів різних областей виявляють вірус. Так, 22 лютого стало відомо, що на Сумщині, Закарпатті, Тернопільщині та Одещині зафіксовано випадки зараження новим штамом коронавірусу OMICRON XBB.1.5. А з 20 по 26 лютого у Київській області було зареєстровано 479 підтверджених випадків коронавірусної хвороби. На Львівщині за тиждень з 3 по 9 березня померло 18 хворих на коронавірус: це означає, що різко зросла смертність. На Волині також ситуація невтішна, у період з 6 по 12 березня COVID-19 лабораторно підтвердили у 465 волинян. Кількість хворих зросла майже на 50%.
- Також відомо, що видання WSJ повідомило, що ключові члени конгресу США та високопосадовці Білого дому отримали таємний звіт, в якому йдеться, що пандемія COVID-19, ймовірно, виникла через виток вірусу в одній з китайських лабораторій. Пізніше директор ФБР Крістофер Рей назвав найбільш імовірною причиною пандемії COVID-19 витік вірусу з лабораторії в Ухані. У Китаї цю інформацію заперечили.
- Згодом американська палата представників одноголосно проголосувала за розсекречення розвідданих про походження пандемії Covid, законопроєкт має підписати Байден.
- У Всесвітній організації охорони здоров'я очікують, що до кінця 2023 року зможуть оголосити про завершення пандемії коронавірусу у світі.
- У Київській області минулого тижня зареєстрували 840 випадків захворювання на коронавірус за минулий тиждень.
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