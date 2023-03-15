Про це інформує в Медіацентрі голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики, консультант з вакцинації проти COVID-19 Федір Лапій.

"У нас було певне затишшя на початку січня місяця. Але останні п'ять тижнів у нас додається в кількості офіційно підтверджених випадків COVID-19. Ми не досягли ще жовтневого піка. Однак маємо близько 15 тисяч підтверджених випадків за минулий тиждень. Ми так само маємо зростання кількості померлих і госпіталізованих. Зараз доходимо до кількості 100 померлих осіб у тиждень. Це вдвічі менше, ніж восени, однак є зростання", – заявив Лапій.

Очільник групи експертів зауважив, прогнози щодо подальшого поширення коронавірусу для України невтішні.

"Понад 85% серед померлих – це люди віком понад 60 років. Вони повинні бути не просто щеплені двома дозами, а повинні були б вже отримати, як в Данії, Іспанії, Португалії, як у багатьох країнах, на які нам хочеться орієнтуватися, щеплені вже і першою бустерною дозою. І ми розуміємо, що COVID-19 нас поки що не залишить", – додав Лапій.