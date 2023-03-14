На Київщині зросла захворюваність на COVID-19: за тиждень 840 випадків
У Київській області зареєстрували 840 випадків захворювання на коронавірус за минулий тиждень. Це більше, ніж із 27 лютого до 5 березня
Про це інформує Київська обласна військова адміністрація.
Станом на 13 березня до медзакладів Київщини ушпиталили 234 хворих, із них 197 – із підтвердженим COVID-19, 37 – із підозрою.
"Щеплення може полегшити перебіг хвороби та захистити від ризиків госпіталізації. Так, за даними Департаменту охорони здоров’я КОВА, протягом останнього тижня вакцинувалися 1134 особи", – пише пресслужба.
Повідомляється, що 551 людина вакцинувалася першою бустерною дозою, другою – 235 осіб. Першу дозу отримали – 164, а другу – 184.
Наразі в області працює 24 центри масової вакцинації та 182 пункти щеплень. Також 19 мобільних бригад.
- Як відомо, на території України циркулюють штами коронавірусу, у жителів різних областей виявляють вірус. Так, 22 лютого стало відомо, що на Сумщині, Закарпатті, Тернопільщині та Одещині зафіксовано випадки зараження новим штамом коронавірусу OMICRON XBB.1.5. А з 20 по 26 лютого у Київській області було зареєстровано 479 підтверджених випадків коронавірусної хвороби. На Львівщині за тиждень з 3 по 9 березня померло 18 хворих на коронавірус: це означає, що різко зросла смертність. На Волині також ситуація невтішна, у період з 6 по 12 березня COVID-19 лабораторно підтвердили у 465 волинян. Кількість хворих зросла майже на 50%.
- Також відомо, що видання WSJ повідомило, що ключові члени конгресу США та високопосадовці Білого дому отримали таємний звіт, в якому йдеться, що пандемія COVID-19, ймовірно, виникла через виток вірусу в одній з китайських лабораторій. Пізніше директор ФБР Крістофер Рей назвав найбільш імовірною причиною пандемії COVID-19 витік вірусу з лабораторії в Ухані. У Китаї цю інформацію заперечили.
- Згодом американська палата представників одноголосно проголосувала за розсекречення розвідданих про походження пандемії Covid, законопроєкт має підписати Байден.
- У Всесвітній організації охорони здоров'я очікують, що до кінця 2023 року зможуть оголосити про завершення пандемії коронавірусу у світі.
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