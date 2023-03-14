На Київщині зросла захворюваність на COVID-19: за тиждень 840 випадків

Про це інформує Київська обласна військова адміністрація.

Станом на 13 березня до медзакладів Київщини ушпиталили 234 хворих, із них 197 – із підтвердженим COVID-19, 37 – із підозрою.

"Щеплення може полегшити перебіг хвороби та захистити від ризиків госпіталізації. Так, за даними Департаменту охорони здоров’я КОВА, протягом останнього тижня вакцинувалися 1134 особи", – пише пресслужба.

Повідомляється, що 551 людина вакцинувалася першою бустерною дозою, другою – 235 осіб. Першу дозу отримали – 164, а другу – 184.

Наразі в області працює 24 центри масової вакцинації та 182 пункти щеплень. Також 19 мобільних бригад.