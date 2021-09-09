У Києві затримали студента-іноземця, який стрибав по автомобілях у заторі

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.



На спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що на проспекті Перемоги невідомий чоловік стрибає по автомобілях. За вказаною адресою прибули патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група районного управління поліції.



На місці події правоохоронці виявили кількох автовласників, які затримали правопорушника. Чоловік був із явними ознаками наркотичного сп’яніння, тож його передали медичним працівникам. До ранку зловмисник перебував у лікарні.



Наразі його затримано у порядку ст. 298 Кримінального процесуального кодексу України та доставлено до територіального відділу поліції для проведення слідчих дій.



Правопорушником виявився студент-іноземець, який нещодавно потрапляв у поле зоре поліцейських через незаконне зберігання наркотичних засобів.



Слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. За процесуального погодження із окружною прокуратурою вирішується питання щодо повідомлення правопорушнику про підозру у скоєнні злочину.



Санкція статті передбачає до п’яти років обмеження волі.

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