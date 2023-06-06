У Киргизстані затримують лідерів імовірного держперевороту, - ЗМІ

Про це пише видання 24.kg з посиланням на власні джерела.

"Група осіб готувала захоплення влади насильницьким шляхом. Кого саме затримали спецслужби, поки невідомо", - йдеться в повідомленні.

Киргизька редакція "Радіо Свобода" з посиланням на свої джерела теж підтверджує затримання нібито змовників, які планували переворот. Стверджується про затримання щонайменше 10 осіб.

Офіційних коментарів влади з цього приводу поки не було. Однак факт затримань підтверджується відповідними відеозаписами, що потрапили в мережу. Щоправда, поки не ясно, чи дійсно затримані готували переворот в країні.