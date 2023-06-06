У Киргизстані затримують лідерів імовірного держперевороту, - ЗМІ
В Киргизстані місцеві силовики провели масові затримання, як стверджується, учасників можливого державного перевороту
Про це пише видання 24.kg з посиланням на власні джерела.
"Група осіб готувала захоплення влади насильницьким шляхом. Кого саме затримали спецслужби, поки невідомо", - йдеться в повідомленні.
Киргизька редакція "Радіо Свобода" з посиланням на свої джерела теж підтверджує затримання нібито змовників, які планували переворот. Стверджується про затримання щонайменше 10 осіб.
Офіційних коментарів влади з цього приводу поки не було. Однак факт затримань підтверджується відповідними відеозаписами, що потрапили в мережу. Щоправда, поки не ясно, чи дійсно затримані готували переворот в країні.
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