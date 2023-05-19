Лідер Китаю Сі Цзіньпін представив план розвитку з п'ятьма країнами Центральної Азії

Повний текст промови китайського лідера на саміті "Китай - Центральна Азія" опублікувало видання Xinhua.

За його словами, Китай готовий об'єднати стратегії розвитку з п'ятьма країнами Центральної Азії - Казахстаном, Киргизстаном, Таджикистаном, Туркменістаном і Узбекистаном, а також докласти спільних зусиль для сприяння модернізації держав.

Сі зупинився на 8 пунктах, серед яких зокрема: посилення інституційної розбудови, розширення економічних та торговельних зв’язків, транскордонний зв'язок, розширення енергетичної співпраці, сприяння екологічним інноваціям, розширення можливостей для розвитку, посилення діалогу між цивілізаціями, захист миру у регіоні.

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"Світу потрібна стабільна, успішна, гармонійна і об’єднана Центральна Азія. Необхідно підтримувати суверенітет, безпеку, незалежність і територіальну цілісність країн Центральної Азії", - сказав лідер Китаю.

На його думку, країни повинні протистояти "зовнішньому втручанню" у внутрішні справи регіону і спробам спровокувати "кольорові революції", а також зберігати позицію "нульової толерантності до тероризму, сепаратизму та екстремізму".

"Китай готовий допомогти країнам Центральної Азії покращити правоохоронні органи, безпеку та розбудову обороноздатності", - додав Сі.

Він також наголосив на координації та сприянню миру в Афганістані.