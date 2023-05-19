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Лідер Китаю Сі Цзіньпін представив план розвитку з п'ятьма країнами Центральної Азії

19 травня, 2023 п'ятниця
08:43
Світ Сі Цзіньпін

Лідер КНР Сі Цзіньпін представив широкий план, покликаний допомогти підняти Центральну Азію на новий рівень розвитку, уникаючи при цьому "зовнішнього втручання"

Повний текст промови китайського лідера на саміті "Китай - Центральна Азія" опублікувало видання Xinhua.

За його словами, Китай готовий об'єднати стратегії розвитку з п'ятьма країнами Центральної Азії - Казахстаном, Киргизстаном, Таджикистаном, Туркменістаном і Узбекистаном, а також докласти спільних зусиль для сприяння модернізації держав.

Сі зупинився на 8 пунктах, серед яких зокрема: посилення інституційної розбудови, розширення економічних та торговельних зв’язків, транскордонний зв'язок, розширення енергетичної співпраці, сприяння екологічним інноваціям, розширення можливостей для розвитку, посилення діалогу між цивілізаціями, захист миру у регіоні.

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"Світу потрібна стабільна, успішна, гармонійна і об’єднана Центральна Азія. Необхідно підтримувати суверенітет, безпеку, незалежність і територіальну цілісність країн Центральної Азії", - сказав лідер Китаю.

На його думку, країни повинні протистояти "зовнішньому втручанню" у внутрішні справи регіону і спробам спровокувати "кольорові революції", а також зберігати позицію "нульової толерантності до тероризму, сепаратизму та екстремізму".

"Китай готовий допомогти країнам Центральної Азії покращити правоохоронні органи, безпеку та розбудову обороноздатності", - додав Сі.

Він також наголосив на координації та сприянню миру в Афганістані.

Китай
Казахстан
Узбекистан
Киргизстан
Сі Цзиньпін
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