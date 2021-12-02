У Китаї оголосили про початок розробки COVID-вакцини проти штаму "Омікрон"

Про це повідомило Центральне телебачення Китаю.

За словами очільника центру науково-технічного розвитку комітету Чжен Чжунвея, Китай 2 грудня розпочав розробку вакцини проти "Омікрону", аби бути готовою застосувати його у разі потреби.

Він додав, що про новий штам наразі мало що відомо, однак він є більш заразним, ніж варіант "Дельта".



На його думку, більшість існуючих вакцин все ще ефективні для попередження інфекції, але треба вивчити їхній вплив під час важкого перебігу та запобіганню смертей від "Омікрону".

Нагадаємо, 25 листопада науковці Великої Британії виявили новий COVID-штам, що має 32 мутації.

Новий штам коронавірусу виявили у Великій Британії, Південній Африці, Бельгії, Ботсвані, Гонконзі, Німеччині, Італії, Нідерландах, Данії, Австралії, Канаді та інших.

Низка країн обмежила авіасполучення з країнами південного регіону Африки.

ВООЗ заявила, що "Омікрон" може призвести до серйозних наслідків у деяких регіонах світу. Організація запевнила, що не потрібно розробляти нову COVID-вакцину, а допрацювати існуючі.