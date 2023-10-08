У Китаї висловили "глибоку стурбованість" через події в Ізраїлі й закликали негайно припинити бойові дії

Про це йдеться у відповідній заяві на сайті китайського МЗС.

"Китай глибоко стурбований поточною ескалацією напруженості та насильства між Палестиною та Ізраїлем. Ми закликаємо відповідні сторони зберігати спокій, проявляти стриманість і негайно припинити бойові дії, щоб захистити цивільне населення та уникнути подальшого погіршення ситуації", - йдеться у повідомленні.

МЗС Китаю заважило, що рецидив конфлікту ще раз свідчить про те, що тривалий застій мирного процесу тривати не може. За їхніми словами, основним виходом із конфлікту є "реалізація рішення про дві держави та створення незалежної держави Палестина".

"Міжнародна спільнота має діяти з більшою терміновістю, активізувати свій внесок у палестинське питання, сприяти якнайшвидшому відновленню мирних переговорів між Палестиною та Ізраїлем і знайти спосіб встановити міцний мир. Китай продовжуватиме невпинно співпрацювати з міжнародною спільнотою для досягнення цієї мети", - наголосили у китайському відомстві.

Події в Ізраїлі: що відомо

Ранком суботи, 7 жовтня 2023 року, палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу у кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі.

Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

У відповідь Армія оборони Ізраїлю (ЦАГАЛ) оголосила про мобілізацію резервістів та початок контртерористичної операції "Залізні мечі". Вперше за 50 років рішенням уряду в країні впроваджено режим воєнного стану.

Для ударів по командних пунктах палестинців ЦАГАЛ активно залучав авіацію. Також розпочато зачистку окупованих ХАМАСом громад.

Окрім того, є велика загроза, що з півночі по Ізраїлю може вдарили шиїтська "Хезболла", адже її головний партнер і постачальник Ісламська Республіка Іран (ІРІ) закликала джихадистів "звільнити Єрусалим".

Уранці 8 жовтня Саудівський телевізійний канал Al Arabiya оприлюднив втрати як палестинців, так і ізраїльтян протягом першої доби відновленого військового конфлікту. За даними каналу, Ізраїль втратив 300 людей вбитими та не менше 1 600 пораненими. Кількість жертв з боку населеного палестинцями сектора Газа складає 232 вбитими та 1 627 пораненими.

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