У консалтинговій групі "А-95" назвали прогнозовану ціну на пальне найближчими тижнями
Сергій Куюн, директор консалтингової групи "А-95", зазначив, що через підвищення податків з 1 липня та зростання цін на світовому ринку літр бензину коштуватиме десь 55 грн, а дизпальне 53-54 грн за літр
Про це він розповів в етері Еспресо.
"По-перше, драйвером зростання цін на пальне є підвищення податків, яке відбулося з липня цього року. Нагадаю, що податки повернулися до рівня 2021 року. По бензинах додаткове податкове навантаження становить 11 грн за літр, по дизпальному - 7, 5 грн, а скраплений газ до 3 грн. Липень ми пройшли відносно спокійно, тобто ціни зросли на 4 грн за літр. Це відбулося завдяки запасу, який був створений у червні та травні деякими мережами АЗС", - пояснив директор консалтингової групи "А-95".
Сергій Куюн зауважив, що запаси продукту за старими цінами та податками вичерпуються, тому у серпні поновилося зростання цін через появу вже дорожчого пального.
"Ми купуємо імпортне пальне за світовими цінами, тому це ще один фактор, який робить ситуацію з цінами на пальне дуже напруженою. Зараз ми ще повністю не відіграли нове податкове навантаження, а додався сюрприз – зростання котирування на світовому ринку. Я думаю, що ціна на бензин буде десь 55 грн за літр та дизпальне 53-54 грн за літр. Це питання вже вирішене і станеться протягом тижня або 10 днів. А далі будемо дивитися: щось замортизує ринок за рахунок націнок, можливо, світовий ринок стабілізується. Однак цінова ситуація є досить напруженою і, на жаль, якихось запобіжників чи компенсаторів немає", - підсумував Куюн.
- 30 червня директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн зазначив, що за останні 10 днів ціна гуртової закупівлі пального зросла майже на 4 грн за літр
- 4 липня агентство AP повідомило, що Росія та Саудівська Аравія скорочують видобуток нафти, щоб підняти ціну
- Станом на 2 серпня середня ціна бензину А-95 в Україні становила 49,38 грн/л
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