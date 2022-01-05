У Кремлі заявили, що не втручаються у протести в Казахстані
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Казахстан не просив допомоги у Росії, і може сам розв'язати свої внутрішні проблеми
Про це повідомляє РИА-Новости.
За словами Дмитра Пєскова, Казахстан не просив допомоги у Росії.
"Ми переконані, що наші казахстанські друзі можуть самостійно вирішити свої внутрішні проблеми", - заявив він.
- Нагадаємо, 2 січня у Казахстані спалахнули масові протести через ціну на скраплений газ, який з початку року подорожчав удвічі.
- 4 січня казахські силовики почали застосовувати проти протестувальників сльозогінний газ та шумові гранати. Внаслідок нічних заворушень у Казахстані постраждали близько сотні співробітників органів внутрішніх справ, затримали понад 200 осіб.
- На тлі протестів уряд Казахстану пішов у відставку.
- У столиці Казахстану Нур-Султані запровадили надзвичайний стан.
- Найбільший інтернет-провайдер Казахстану "Казахтелеком" вимкнув інтернет у всій країні. Також в Алмати не працює мобільний зв'язок.
- Президент Касим-Жомарт Токаєв очолив Раду Безпеки та заявив, що планує жорстко реагувати на протести в країні.
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