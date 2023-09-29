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У Криму після ударів по військових об'єктах окупанти щодня затримують "шпигунів", - ЗМІ

29 вересня, 2023 п'ятниця
13:37
Війна з Росією окупанти в Криму

У тимчасово окупованому Криму російські окупанти почали кожен день затримувати місцевих жителів за підозрою у шпигунстві після серії ударів по військових об'єктах

Про це пише "Крим.Реалії".

Зазначається, що 29 вересня ФСБ Росії заявила про затримання 45-річного жителя Керчі за підозрою у "шпигунстві". Чоловік нібито за завданням Головного управління розвідки України "вів фото- та відеофіксацію переміщення військової техніки" та передавав ці відомості "куратору".

За день до цього ФСБ також заявила про затримання у Севастополі чоловіка, якого підозрюють у "держзраді".

"Той, "ухиляючись від мобілізації", виїхав до однієї із країн СНД, після чого зв'язався із представником ГУР. Далі, "за завданням української розвідки" чоловік влаштувався будувати фортифікаційні споруди в Криму", - стверджують окупанти.

Що відомо про удари ЗСУ по Чорноморському флоту РФ

У вересні замахи на знищення Чорноморського флоту РФ набрали оборотів. 3 вересня українські військові ліквідували катер окупантів "Тунець" у Чорному морі під час спроби висадки ворожого десанту, знищивши при цьому шістьох російських окупантів. 

Черговим вдалим полюванням українських бійців на росіян у морі став удар по севастопольському морському заводу у тимчасово окупованому Криму 13 вересня. Супутникові знімки показали, що крилаті ракети, імовірно, Storm Shadow, влучили у великий десантний корабель "Мінськ" та, що важливіше, вразили дизельний підводний човен проєкту "Варшав'янка  "Ростов-на-Дону". Слід зауважити, що повітряна атака на субмарину противника – рідкісна операція в історії воєн. Спецпризначенці розповіли про деталі операції та знищення двох російських суден. 

14 вересня у Євпаторії СБУ спільно з ВМС провели спецоперацію та вдарили по російському комплексу ППО "Тріумф". 

Увечері неділі, 17 вересня, у тимчасово окупованому Севастополі та на мисі Фіолент пролунали вибухи. Загарбницька влада повідомляла про роботу російської ППО.

20 вересня ЗСУ завдали вдалого удару по командному пункту Чорноморського флоту РФ поблизу тимчасово окупованого Севастополя.

Росія
Крим
окуповані території
окупанти
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