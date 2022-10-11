У Кривому Розі врятували майже 1000 шахтарів, які через обстріли РФ застрягли під землею
У Кривому Розі врятували майже 1000 шахтарів, які внаслідок обстрілів України 10 жовтня застрягли під землею
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко у своєму телеграмі.
Він розповів, що шахтарі застрягли під землею через знеструмлені атаками РФ шахти, вночі 11 жовтня їх вдалося підняти на поверхню.
Окрім того, наразі світло відновили в більшості знеструмлених осель, відновлення мереж триває.
Резніченко також повідомив, що у Дніпрі відремонтована понівечена російською ракетою вулиця Калинова, по ній знову курсує міський транспорт.
- У Дніпрі 10 жовтня пролунала серія вибухів, одна з російських ракет влучила в проїжджу частину. Також росіяни вдарили ракетами по Кривому Рогу, у деяких районах міста зникла вода та електрика.
- 11 жовтня РФ всю ніч обстрілювала три райони Дніпропетровщини: понівечено будинки, лінію електропередачі й газопровід.
- Також міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив про неймовірну роботу комунальників, які за ніч відремонтували значні руйнування – наслідки ракетних ударів РФ
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