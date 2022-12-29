У Латвії збережуть робочі візи працівникам телеканалу "Дождь"

Про це повідомляє видання Delfi.

Після того, як у Латвії анулювали ліцензію на мовлення у російського телеканалу "Дождь", PMLP розпочало процес оцінки віз співробітників каналу. Ці візи дають право на працевлаштування та видаються раз на рік.

Під час перевірки та оцінки віз PMLP вирішило лишити візи працівникам російського телеканалу. Таким чином співробітники "Дождя" можуть залишатися в Латвії та продовжувати там працювати.

PMLP також вказало, що при збереженні цілі віз вони не мають права анулювати їх у працівників "Дождя". Своєю чергою телеканал підтвердив, що ціль візи, а саме працевлаштування, досі лишається актуально для співробітників компанії. Вони продовжують створювати контент для розповсюдження в соціальних мережах і цифрових каналах.

2 грудня російський телеканал "Дождь" звільнив ведучого Олексія Коростельова, який у прямому ефірі заявив про підтримку окупантів.

6 грудня у Латвії анулювали ліцензію на мовлення в російського телеканалу "Дождь" через загрозу нацбезпеці. Серед порушень, які були виявлені національною радою з електронних ЗМІ, були відсутність звукової доріжки державною мовою для трансляцій, зображення Криму як території РФ та слова "наша армія" стосовно російських військ.

Згодом Литва та Естонія також заборонили мовлення "Дождя".

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