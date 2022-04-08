У Лисичанську сьогодні пройшла евакуація,- Заїка
Керівник Лисичанської міської ВЦА Олександр Заїка повідомив, що в Лисичанську залишилось близько 30 % населення від стотисячного міста
Про це він розповів в етері Espreso TV
“Сьогодні пройшла евакуація. 380 лисичан виїхали у Кропивницький та 30 людей на Дніпро. Дуже допомагають пастори з Дніпра, дають автобуси скільки потрібно. Водії відпочивають і знов до нас. Люди виїжджають, в місті залишилось десь процентів 30 від стотисячного міста”,- повідомив Заїка
Керівник Лисичанської міської ВЦА також додав, що обстріли не вщухають, гатять з мінометів та ракет, зі ствольної артилерії.
“Дуже чутно нам та видно Рубіжне, чутно Попасну, чутно Золотогірське, чутно Сєвєродонецьк. Ми трішки вище знаходимось, тому нам видно Сєвєродонецьк та Рубіжне. Обстріли не втихають, гатять з мінометів та ракет, зі ствольної артилерії. Обстріли не припиняються. Вдень, сусіднє місто, не хочу називати щоб не прив’язуватись, загинула жінка. Це люди, які допомагали з волонтерством в прилеглих місцях. Тому ситуація дуже напружена”,- додав Заїка
Нагадаємо: 6 квітня, завдяки роботі гуманітарних коридорів вдалося евакуювати 4 892 людини
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