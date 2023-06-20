У літніх таборах тимчасово окупованих Бердянська та Мелітополя примушують дітей писати листи військовим РФ
Спротив з'ясував, що ворог використовує дітей для власної пропаганди. У тимчасово окупованих Бердянську та Мелітополі у літніх таборах примушують писати листи ворогу
Про це інформує Центр національного спротиву.
"На тимчасово окупованих територіях окупаційна адміністрація через підконтрольних вчителів змушує дітей в пришкільних таборах писати листи російським загарбникам", - йдеться в заяві.
Зокрема такі листи масово писали у таборах міст Бердянськ та Мелітополь.
Діти робили це під контролем пропагандистів, а листи переписували зі зразка й під диктування російських вчителів.
Повідомляється, що російська влада перетворює школи на тимчасово окупованих територіях на інструменти пропаганди й карає батьків, які не хочуть віддавати дітей до цих "навчальних закладів", а також залякує їх позбавленням батьківських прав.
У школах організовані "молодіжні" та мілітаристичні рухи, до яких українські діти змушені приєднуватися.
"Така політика направлена на знищення самоідентифікації цілого покоління українців, що є ознакою геноциду", - наголошують у відомстві.
Спротив закликає жителів наближати деокупацію українських міст та передавати інформацію про ворога через телеграм-бот.
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