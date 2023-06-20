Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією У літніх таборах тимчасово окупованих Бердянська та Мелітополя примушують дітей писати листи військовим РФ

У літніх таборах тимчасово окупованих Бердянська та Мелітополя примушують дітей писати листи військовим РФ

20 червня, 2023 вiвторок
08:36
Війна з Росією сльози

Спротив з'ясував, що ворог використовує дітей для власної пропаганди. У тимчасово окупованих Бердянську та Мелітополі у літніх таборах примушують писати листи ворогу

Про це інформує Центр національного спротиву.

"На тимчасово окупованих територіях окупаційна адміністрація через підконтрольних вчителів змушує дітей в пришкільних таборах писати листи російським загарбникам", - йдеться в заяві.

Зокрема такі листи масово писали у таборах міст Бердянськ та Мелітополь.

Діти робили це під контролем пропагандистів, а листи переписували зі зразка й під диктування російських вчителів.

Повідомляється, що російська влада перетворює школи на тимчасово окупованих територіях на інструменти пропаганди й карає батьків, які не хочуть віддавати дітей до цих "навчальних закладів", а також залякує їх позбавленням батьківських прав.

У школах організовані "молодіжні" та мілітаристичні рухи, до яких українські діти змушені приєднуватися.

"Така політика направлена на знищення самоідентифікації цілого покоління українців, що є ознакою геноциду", - наголошують у відомстві.

Спротив закликає жителів наближати деокупацію українських міст та передавати інформацію про ворога через телеграм-бот.

  • 29 травня уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець виступив на неформальному засіданні Радбезу ООН з питання викрадення Росією дітей з окупованих територій України. Омбудсмен розповів, що РФ навмисно змінює законодавство, щоб унеможливити повернення українських дітей на батьківщину і застосовує для цього в тому числі примусову зміну їхнього громадянства на російське. Він зазначив, що Росія не надає жодних даних про українських депортованих дітей, невідомо навіть, де вони перебувають і у яких умовах.
  • За словами уповноваженого ВР із прав людини, станом на кінець травня Україні відомо про 24 тисячі українців, які зникли безвісти під час збройної агресії Росії, в тому числі й діти. 
  • Російські окупанти вивозять понад 300 дітей з тимчасово окупованого Бердянську Запорізької області у російську Чувашію, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров. 
  • Згодом Лубінець заявив, що росіяни використовують дитячу працю та мілітаризують дітей на тимчасово захоплених територіях.
Росія
Мелітополь
російська армія
Бердянськ
окуповані території
окупанти
Читайте також:
18 червня, 2023 неділя
Практично щодня у Бердянську відбувається щось не зрозуміле для росіян, - заступник очільника райради
19 червня, 2023 понедiлок
ЗСУ можуть зробити паузу у контрнаступі: ISW сказав навіщо
Автор Дмитро Снєгирьов
19 червня, 2023 понедiлок
Путін перебуває в паралельній реальності й не контролює хід вигаданої ним "спецоперації"
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.78
    Купівля 36.78
    Продаж 37.36
  • EUR
    Купівля 40.21
    Продаж 40.98
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
20 червня
09:46
Прапор України
Україна веде переговори із західними компаніями щодо виробництва зброї в країні
09:34
Євген Пригожин
Пригожин пішов на конфронтацію в невдалий для міноборони РФ момент - контрнаступ ЗСУ, - розвідка Британії
09:27
Оновлено
обстріл, ППО
Нічна атака РФ: у Львові влучання в об‘єкт критичної інфраструктури, на Запоріжжі пошкоджено майно фермерського господарства
09:18
Аmazon
Amazon, PepsiCo, Starbucks і Adidas обіцяють працевлаштувати 13 тисяч біженців у Європі, зокрема українців
09:10
У Києві через аварію на підстанціях без світла тимчасово перебували три райони
09:10
Інфографіка
знищена техніка окупантів
ЗСУ знищили за добу гелікоптер,10 дронів, 8 танків і 1010 російських окупантів
08:58
Оновлено
Атака дронів на Київ, Shahed, шахеди, ППО
ППО знищила 32 з 35 "шахедів, які Росія запустила по Україні уночі
08:55
На Мелітопольському та Бердянському напрямках ЗСУ закріплюються на досягнених рубежах, на Лиманському - точаться особливо важкі бої, - Генштаб
08:54
Джо Байден
Байден заявив, що загроза використання Путіним тактичної ядерної зброї є реальною
08:41
Ексклюзив
окупанти в Криму
На Луганщині ворог відновив наземні штурми, схожі на дії у Бахмуті, - начальник Сєверодонецької РВА Власенко
08:34
Миротворці ООН
Америка закликала до "організованого та відповідального" виведення миротворців ООН з Малі
08:22
Борис Джонсон
Джонсону відмовили у спецдоступі до парламенту Британії за неправду про вечірки під час COVID-пандемії
08:09
Ілон Маск
Маск не бачить проблем із поширенням мови ворожнечі у Twitter, але соцмережа поважатиме правила ЄС про модерацію контенту
08:08
OPINION
Олег Манчура
Роспропаганда: неперевершене божевілля
07:40
Coca-Cola
Coca-Cola купує горілчаний бренд Finlandia за $220 млн
07:35
Огляд
F-16
Як винищувачі F-16 змінять баланс сил у повітрі над Україною 
07:10
На фронті відбулося понад 40 бойових зіткнень за добу, на сході України тривають важкі бої, - Генштаб
06:41
Ізраїльський тест на вагітність по слині Salistick
У Великій Британії та Ірландії став доступний перший у світі тест на вагітність по слині
06:05
росія мобілізація орки окупанти
ПВК Вагнера вербує геймерів, а міноборони відправляє на кордон з Україною курсантів, - ISW про брак військових у РФ
05:42
байден
Байден сказав, що відносини між США та Китаєм на "правильному шляху"
05:37
миротворча місія НАТО, Косово, 29 грудня 2022 року
"Ми не реагуємо, ми діємо": миротворці НАТО застерегли від нових актів насильства в Косово
04:54
Мелінда Сіммонс
Запорукою залучення інвестицій для відбудови України є реформи, - посол Британії
03:30
тепловізор
Зареєстрована у Литві компанія Yukon постачає РФ тепловізори для війни в Україні, - ЗМІ
03:02
Норвегія
Норвегія виділяє понад €21 млн на ядерну безпеку в Україні
02:34
Літак Airbus авіакомпанії IndiGo
Індія вдруге б'є рекорд авіазакупівлі: IndiGo замовила в Airbus 500 літаків
02:06
Радбез ООН
Росія вкотре скликає Радбез ООН через постачання Заходом зброї в Україну
01:38
винищувач F-16
Виробник F-16 готовий долучитися до вишколу пілотів та техніків ЗСУ
00:56
G7
У G7 відреагували на прохання України посилити боротьбу з ракетною програмою Росії
00:45
Оновлено
Ганна Маляр
Маляр: Найбільший удар ще попереду, зараз гаряче і на сході, і на півдні
00:28
ЗРК SAMP/T
Макрон вперше публічно оголосив, що системи ППО SAMP/T уже розгорнули в Україні
00:12
Олександр Ткаченко
"Немає чітких підстав": Шмигаль відповів на петицію про звільнення міністра культури Ткаченка
2023, понедiлок
19 червня
23:41
Вчені COVID-19
Третина проб поверхневих вод із трьох південних областей не відповідає санітарним нормам, - МОЗ
23:30
Дмитро Кулеба
"Операція була реалізована в політичних інтересах Орбана": Кулеба про вивезення українських військовополонених з РФ в Угорщину
23:09
Вчені відкрили небесне тіло, гарячіше за Сонце
22:52
Українські учні привезли 35 нагород з міжнародної "Олімпіади геніїв"
22:33
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський: у нас немає втрачених позицій, є тільки звільнені
22:10
Василь Лозинський
ВАКС узяв під варту ексзаступника міністра розвитку громад Лозинського з альтернативою застави 5 млн грн
21:54
Підрив Каховської ГЕС: загинуло 18 людей, 31 зникла безвісти, затопленими залишаються 39 населених пунктів
21:52
Ексклюзив
путін, путлер
Путін втратив відчуття реальності й живе у власному світі, - дипломат Безсмертний
21:17
Україна Євросоюз
Україна відповідає двом із семи умов, необхідних для початку перемовин про вступ в ЄС, - Reuters
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV