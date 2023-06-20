Про це інформує Центр національного спротиву.

"На тимчасово окупованих територіях окупаційна адміністрація через підконтрольних вчителів змушує дітей в пришкільних таборах писати листи російським загарбникам", - йдеться в заяві.

Зокрема такі листи масово писали у таборах міст Бердянськ та Мелітополь.

Діти робили це під контролем пропагандистів, а листи переписували зі зразка й під диктування російських вчителів.

Повідомляється, що російська влада перетворює школи на тимчасово окупованих територіях на інструменти пропаганди й карає батьків, які не хочуть віддавати дітей до цих "навчальних закладів", а також залякує їх позбавленням батьківських прав.

У школах організовані "молодіжні" та мілітаристичні рухи, до яких українські діти змушені приєднуватися.

"Така політика направлена на знищення самоідентифікації цілого покоління українців, що є ознакою геноциду", - наголошують у відомстві.

Спротив закликає жителів наближати деокупацію українських міст та передавати інформацію про ворога через телеграм-бот.