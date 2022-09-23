Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Так, у Горлівці 19 вересня представники 1-го армійського корпусу затримали та забрали на військову службу десятьох чоловіків, не зважаючи ні на їхній вік, ні на стан здоров’я.

Також у період з 18 по 20 вересня цього року, у Луганському СІЗО, представники російської приватної компанії безуспішно намагались завербувати ув’язнених.

"У рамках виконання заходів часткової мобілізації, окупаційна влада Криму заявила, що основну кількість резервістів планується набрати з-поміж працівників приватних охоронних підприємств, які мають досвід військової служби", - йдеться в повідомленні.

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У Севастополі деякі фірми вже отримали вказівку підготувати списки усіх співробітників, які підпадають під вимоги.

Також відомо про достроковий випуск у Смоленську курсантів випускних курсів військової академії протиповітряної оборони збройних сил Російської Федерації імені маршала Василевського, та їх подальше розміщення на посади у військах.

А на базі московського загальновійськового командного училища в період з 26 вересня по 24 жовтня, російське військове керівництво планує провести збори з громадянами, які перебувають у запасі.

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації у країні.

Міністр оборони РФ Шойгу заявив, що планують мобілізувати 300 тис. солдатів, хоча пункт про кількість призовників засекречений. Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков підтвердив, що у засекреченому пункті указу російського диктатора йдеться про кількість мобілізованих. Незалежні джерела повідомляють, що заплановано мобілізувати 1 млн осіб.

Внаслідок дій військ РФ за 22 вересня постраждало понад 45 населених пунктів України. Проте ЗСУ відбили атаки противника в районах Куп’янська, Спірного, Майорська, Зайцевого, Авдіївки, Новомихайлівки, Опитного та Кам’янки.

А біля Сватового, що на Луганщині, в результаті вогневого ураження поранили командира 144-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії РФ генерал-майора Олега Цокова. З 19 по 20 вересня цього року до військового шпиталю у Ростові-на-Дону доставлено 105 тіл загиблих російських військовослужбовців.

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