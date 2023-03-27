Про це він розповів в етері Еспресо.

"У Маріуполі присутня "збірна солянка" з різних течій впливу окупантів. Крім того, повністю замінили керівництво у місті, прибрали колишнього гауляйтера Іващенка і поставили Моргуна, колишнього співробітника міліції, який зрадив країну ще 2014 році. І зараз його завдання побудувати силову модель управління містом. Тому, йде зачистка тих колаборантів, які першими зрадили й були ставлениками окупантів, що керували у Маріуполі. А зараз йде перерозподіл сфер впливу", - розказав депутат Маріупольської міської ради.

Дмитро Забавін зазначив, що ділять все, що може приносити гроші, навіть куточки стихійної торгівлі, базари, комерційні приміщення.

"Вони просто заробляють на всьому, на чому можна заробити. І приїзд високопосадовців до Маріуполя – це контроль над перерозподілом грошових потоків, тобто дивляться скільки відкатів вони там отримують", - зауважив Забавін.