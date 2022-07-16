Про це інформує місцеве видання "Ріа-Мелітополь".

"Вранці 16 липня в приватному секторі одного з районів Мелітополя російські загарбники почати проводити перевірки: "На кожній вулиці по 5 військових із місцевими правоохоронцями-зрадниками ходять із білими листами в руках. Перевіряють кожне подвір'я".

Повідомляється, що це так званий перепис населення. Під час цього у жителів запитують хто служив в АТО, скільки людей проживає, записують особисті данні.

"Військові Росії ходять по дворах з автоматами. Люди ховаються по домівках, бо сказали, що всіх "переписують". Що цього разу сталося не зрозуміло. Може, шукають кого виселити з міста", - кажуть місцеві жителі.

Пообіді вже в іншому районі міста рашисти перекрили дорогу та гальмують усі машини.

"Перевіряють документи та чоловіків змушують знімати одяг та показувати татуювання. Запитують: Чи любите Росію? Або - як ви поставитеся до РФ", - розповів один із тих, кого обшукували.

Крім того, у бік Запоріжжя промчали 17 "поліцейських" машин.

15 липня у тимчасово окупованому Мелітополі зафіксували понад 40 зенітних установок.

Іван Федоров, міський голова Мелітополя, розповів, що за 100 метрів від житлових будинків стоїть вороже ППО та артилерія, відповідно, так вони планують прикриватися мирними жителями.

13 липня міський голова Іван Федоров розповів, що у тимчасово окупованому Мелітополі рашисти стріляють в небо, аби залякувати містян.

У ніч з 12 на 13 липня в окупованих Херсоні, Мелітополі та Бердянську чутно звуки автоматних пострілів.

12 липня у Мелітопольському районі горіла база військової частини МНС, яку раніше захопили окупанти.

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