У Мелітополі російські окупанти обшукують будинки, роблять "перепис населення" - ЗМІ
У тимчасово окупованому Мелітополі рашисти обшукують будинки, роблять "перепис населення", а у водіїв допитуються чи люблять ті РФ
Про це інформує місцеве видання "Ріа-Мелітополь".
"Вранці 16 липня в приватному секторі одного з районів Мелітополя російські загарбники почати проводити перевірки: "На кожній вулиці по 5 військових із місцевими правоохоронцями-зрадниками ходять із білими листами в руках. Перевіряють кожне подвір'я".
Повідомляється, що це так званий перепис населення. Під час цього у жителів запитують хто служив в АТО, скільки людей проживає, записують особисті данні.
"Військові Росії ходять по дворах з автоматами. Люди ховаються по домівках, бо сказали, що всіх "переписують". Що цього разу сталося не зрозуміло. Може, шукають кого виселити з міста", - кажуть місцеві жителі.
Пообіді вже в іншому районі міста рашисти перекрили дорогу та гальмують усі машини.
"Перевіряють документи та чоловіків змушують знімати одяг та показувати татуювання. Запитують: Чи любите Росію? Або - як ви поставитеся до РФ", - розповів один із тих, кого обшукували.
Крім того, у бік Запоріжжя промчали 17 "поліцейських" машин.
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