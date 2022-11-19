У мене нуль інтересу до цього засранця, - Ф'юрі поглумився над Усиком і обізвав українця сосискою

Про це повідомляє BT Sport Boxing, передає "Трибуна".

"У мене нуль інтересу до цього засранця. В нього немає харизми, він не особистість. Усик побив бодибілдера й завдяки цьому заробив собі статус. Його перемагали бійці типу Шона Портера у ваговій категорії до 75 кг, коли я важив 115-116 кг. Тож я називаю Усика середньоваговиком. Не звертайте уваги на цю сосиску. Я не можу дочекатися бою, але після того, як поб'ю Усика, не хочу чути виправдань", - сказав Ф'юрі.

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).

Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb