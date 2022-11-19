У мене нуль інтересу до цього засранця, - Ф'юрі поглумився над Усиком і обізвав українця сосискою
Британський боксер Тайсон Ф'юрі поглумився над українцем Олександром Усиком і назвав його "засранцем" та "сосискою"
Про це повідомляє BT Sport Boxing, передає "Трибуна".
"У мене нуль інтересу до цього засранця. В нього немає харизми, він не особистість. Усик побив бодибілдера й завдяки цьому заробив собі статус. Його перемагали бійці типу Шона Портера у ваговій категорії до 75 кг, коли я важив 115-116 кг. Тож я називаю Усика середньоваговиком. Не звертайте уваги на цю сосиску. Я не можу дочекатися бою, але після того, як поб'ю Усика, не хочу чути виправдань", - сказав Ф'юрі.
Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).
Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- 25 жовтня стало відомо, що бій між Усиком та Ф'юрі може відбутися у березні 2023 року в Саудівській Аравії.
- 13 листопада IBF призначила Філіпа Хрговіча обов'язковим претендентом на титул, яким володіє Олександр Усик.
- Промоутер українця Олександр Красюк назвав суперечливим рішення IBF про обов'язковий захист титулу.
- 15 листопада Тайсон Ф'юрі погодився зустрітися з Олександром Усиком у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.
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