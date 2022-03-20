У Мінську прибічники й пропагандисти Лукашенка вимагають вислати посла України

На пікеті також були помічені державний пропагандист Григорій Азарьонок та колишній представник виборчого штабу Віктора Бабарико, а нині пропрезидентський політолог Юрій Воскресенський, розповідає білоруська служба Радіо Свобода.



"У відповідь на "30 срібняків", які напередодні вручили послу Білорусі в Україні, до воріт посольства принесли мішок картоплі", - йдеться у повідомленні.



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Гайдукевич звинуватив посла України в Мінську Ігоря Кизима в нібито "систематичній брехні" та закликав державну владу вислати його з Білорусі.



За словами організатора пікету, Кизим "не виконує місію дружби народів".



Посол Білорусі Ігор Сокол, як вже повідомлялося, разом із 11 своїми співробітниками виїхав з України.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ вбачає ознаки підготовки армії Лукашенка до безпосереднього вторнення на суверенну територію України.

Наразі білоруська сторона надає російським окупантами тилове забезпечення у вигляді плацдармів для наступів колон бронетехніки, ракетних ударів та авіанальотів.





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