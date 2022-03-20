Global Львів Головна
ua ru
Global Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна війна з Росією У Мінську прибічники й пропагандисти Лукашенка вимагають вислати посла України

У Мінську прибічники й пропагандисти Лукашенка вимагають вислати посла України

20 березня, 2022 неділя
16:08

Провладна Ліберально-демократична партія Білорусі, що активно підтримує режим Лукашенка, на чолі з Олегом Гайдукевичем у неділю, 20 березня 2022 року, пікетувала посольство України в білоруській столиці

На пікеті також були помічені державний пропагандист Григорій Азарьонок та колишній представник виборчого штабу Віктора Бабарико, а нині пропрезидентський політолог Юрій Воскресенський, розповідає білоруська служба Радіо Свобода.

"У відповідь на "30 срібняків", які напередодні вручили послу Білорусі в Україні, до воріт посольства принесли мішок картоплі", - йдеться у повідомленні.

Читайте і дивіться такожУ військових частинах Білорусі замінюють офіцерів. Свої не хочуть воювати з Україною, - заява батальйону Кастуся Калиновського

Гайдукевич звинуватив посла України в Мінську Ігоря Кизима в нібито "систематичній брехні" та закликав державну владу вислати його з Білорусі.

За словами організатора пікету, Кизим "не виконує місію дружби народів".

Посол Білорусі Ігор Сокол, як вже повідомлялося, разом із 11 своїми співробітниками виїхав з України.

  • Нагадаємо, Генштаб ЗСУ вбачає ознаки підготовки армії Лукашенка до безпосереднього вторнення на суверенну територію України.
  • Наразі білоруська сторона надає російським окупантами тилове забезпечення у вигляді плацдармів для наступів колон бронетехніки, ракетних ударів та авіанальотів.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Білорусь
посол
Мінськ
посол України
новини Білорусі
режим Лукашенка
Посол України в Білорусі
Читайте також:
20 березня, 2022 неділя
Зеленський: РНБО призупинила діяльність ОПЗЖ, "Партії Шарія" і ще 9 партій на час воєнного стану
посольство Білорусі
19 березня, 2022 субота
Як перед нападом Росії. Із Києва виїхали співробітники посольства Білорусі
Микола Княжицький
20 березня, 2022 неділя
Обмеження телеефіру чотирма обраними Банковою каналами, це незаконно і несправедливо. Це не демократія, - Микола Княжицький
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 30
  • EUR
    Купівля 32.51
    Продаж 33.39
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
20 березня
16:18
Марина Бех-Романчук
Бех-Романчук присвятила срібло ЧС з легкої атлетики Україні та її народу
16:11
Уральські авіалінії
"Уральські авіалінії" повідомили частину співробітників про зупинку роботи
16:06
В Енергодарі, де окупанти викрали заступника мера, пройшов мітинг з вимогою його звільнити
15:56
Олексій Арестович
У російської сторони не вистачає сил для переламу ситуації на фронті, – Арестович
15:47
біженці львів
У Львові потік переселенців зменшився із 60 тис. до 10 тис. осіб на добу, - Садовий
15:47
газ
На тлі війни в Україні: Німеччина та Катар погодили партнерство в галузі енергетики
15:39
Біженці або внутрішньо переміщені особи: 10 млн українців покинули домівки через війну, - ООН
15:37
Бердянськ протест
У Бердянську окупанти застосували силу та зброю проти учасників мирної акції протесту
15:36
У Києві через потрапляння уламків ворожого снаряду сталася пожежа у багатоповерхівці, триває евакуація мешканців
15:25
Зеленський
Зеленський підписав закон, згідно з яким РНБО може визнавати території тимчасово окупованими
15:25
СБУ
Рапорти з відмовою воювати пишуть цілими підрозділами, у тому числі старші офіцери, - СБУ про перехоплені розмови окупантів
15:19
Netcracker
Американська IT-компанія Netcracker покидає ринок Росії
15:04
Мевлют Чавушоглу
Війна в Україні: у Туреччині заявили про зближення переговорних позицій Києва та Москви
14:58
Рок-гурт Queen випустив на YouTube запис концерту з Харкова, щоб зібрати кошти для України
14:50
Центральний Банк Росії
У РФ заявили, що Франція заморозила 22 млрд євро активів Центробанку
14:50
Михайло Подоляк
РФ панічно шукає резерви і просить про допомогу в країн ОДКБ, – Подоляк
14:46
горить семінарія християн-баптистів
В Ірпені горить семінарія християн-баптистів. Оприлюднено відео
14:35
Марина Бех-Романчук
Українка Бех-Романчук здобула срібло ЧС з легкої атлетики
14:27
рятувальники
Під Києвом окупанти підірвали пожежну автоцистерну, постраждало 8 рятувальників
14:16
заборона ОПЗЖ
У Раді вивчають рішення РНБО про заборону ОПЗЖ, - Корнієнко
14:16
відеореєстратор
На Київщині водіям заборонили використовувати відеореєстратори
14:13
Фінляндія
Понад 2 тис. українців звернулись із проханням про міжнародний захист, 648 - просять про притулок у Фінляндії
14:09
В Ізюмі тепер своя "Чорнобаївка", - начальник одного з відділів міськради про безуспішне зведення окупантами блокпосту
14:06
вільнюс україна
У Вільнюсі на паркані посольства РФ написали "Слава Україні"
13:55
ракетний комплекс "Патріот"
Словаччина почала розгортати системи ППО Patriot
13:49
В окупованому Херсоні розстріляли авто помічника ексмера, колаборанта Сальдо. Водія вбито, пасажирку поранено, - ЗМІ
13:44
окупант
Російські військові кинули гранату в мирних жителів на Сумщині, загинуло двоє чоловіків
13:43
Іван Самойдюк
Окупанти викрали першого заступника міського голови Енергодара
13:33
гуманітарний конвой Суми
Медтовари, вода, їжа: ООН і партнери в Україні доставили перший гуманітарний конвой допомоги на Сумщину
13:28
біткоін
Україна зібрала у криптовалюті понад $60 млн на допомогу військовим, - Мінцифра
13:26
Станіслав Медведенко (праворуч)
Чемпіон НБА відмовився залишати Київ та організував штаб самооборони
13:23
Ліки
МОЗ заборонило продаж та застосування білоруських ліків
13:20
Приват24
Приват24 не працюватиме ще кілька годин - ПриватБанк продовжив технологічну перерву
13:16
Маріуполь
У Маріуполі прикордонники знешкодили російські маячки, замасковані в ґаджети
13:13
Порошенко
Україна демонструє єдність влади і опозиції, яку Путін від нас точно не очікував, – Порошенко в ефірі французького телебачення
13:10
"Азов" знищив спецназ ГРУ
Довше їхали, ніж воювали: полк "Азов" знищив спецназ ГРУ з Кавказу
13:08
Київ оборона ЗСУ
Росіяни перегруповують війська, хаотично обстрілюють мирне населення та можуть вчинити спробу форсування річки Ірпінь: Київська ОВА про ситуацію в регіоні
13:05
гуманітарна допомога
Перша хвиля допомоги починає потрохи згасати, потреба в гуманітарці росте, - УЗ закликала поляків приносити на вокзал Перемишля допомогу українцям
12:45
путін шойгу автомат
Путін готовий кинути воювати проти України неповнолітніх росіян, - ГУР
12:43
Буча. Ранок 20 березня 2022 року
У Бучі рашисти підпалили укриття з біженцями, а в селах за Бородянкою ходять зі списками патріотів й призначають наркоманів "шуцманами", - боєць-доброволець Євген Карась
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV