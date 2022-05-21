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Головна Кримінал У місті Білгород-Дністровський чоловік пропагував ідеї "руського міра" та поширював антиукраїнські матеріали

У місті Білгород-Дністровський чоловік пропагував ідеї "руського міра" та поширював антиукраїнські матеріали

21 травня, 2022 субота
17:39
Кримінал СБУ

СБУ викрила у Білгород-Дністровському, що на Одещині, інтернет-агітатора "руського міра", який поширював пропаганду країни-агресора

Про це інформує в телеграмі Управління Служби безпеки України в Одеській області.

Українець у власному акаунті, у заборонених в Україні, соцмережах активно поширював заперечення війни Росії проти нашої країни. Також прославляв людей, які підтримували та вчиняли збройну агресію РФ в України ще у 2014 році. Зрадник поширював антиукраїнські матеріали та пропагував ідеї "руського міра".

"Під час огляду смартфону та комп’ютерної техніки пропагандиста правоохоронці виявили матеріали, які свідчать про його протиправну діяльність.

Слідчі СБУ повідомили наразі громадянина України про виявлені у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України", – додали в СБУ.

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сепаратизм
Одещина
війна з Росією
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Білгород-Дністровський
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