Про це інформує в телеграмі Управління Служби безпеки України в Одеській області.

Українець у власному акаунті, у заборонених в Україні, соцмережах активно поширював заперечення війни Росії проти нашої країни. Також прославляв людей, які підтримували та вчиняли збройну агресію РФ в України ще у 2014 році. Зрадник поширював антиукраїнські матеріали та пропагував ідеї "руського міра".

"Під час огляду смартфону та комп’ютерної техніки пропагандиста правоохоронці виявили матеріали, які свідчать про його протиправну діяльність.

Слідчі СБУ повідомили наразі громадянина України про виявлені у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України", – додали в СБУ.

Центр протидії дезінформації виявив ще одного псевдоексперта, який ширить пропаганду Кремля. Сербський політолог Джордже Вукадіновіч розповідає в іноземному інфопросторі про відповідальність НАТО за війну в Україні.

16 травня видання The National Interest опублікувало матеріал Пола Пілара "Чим може завершитися холодна війна з Росією?", у якому псевдоексперт із розвідки США закликає "не принижувати" РФ санкціями, адже це може "загрожувати" країнам Заходу газовою пасткою.

Раніше ЗМІ Росії звинувачували Захід у "спробі вивезення з України продовольств та культурних цінностей" та заявляли про "репресії", які Київ начебто влаштовує проти "незгодних з режимом".

"США бояться надавати Києву важку зброю", а "продовольча криза почалася ще до війни": РФ продовжує поширювати фейки

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