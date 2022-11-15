У Молдові на тлі ракетних ударів по Україні з'явилися проблеми з електропостачанням
Відключилася "експортна" лінія Вулканешти-Ісакча, якою Молдова отримує електроенергію з Румунії
За повідомленнями в соцмережах, перебої з електрикою є у Бельцях, Кагулі, Комраті, Сороках, Унгенах, Єдинцях, Нових Аненах, Ришканах, Кантемірі та деяких районах Кишинева, передає Point.md.
У соцмережах пишуть, що у деяких придністровських селах теж немає світла. Без електрики Бендерський мікрорайон Північний, Варниця.
Станом на 17.13 годину громадян Молдови попередили про масові відключення по усій країні. Користувачів закликають вимикати електроприлади, можливі перепади напруги.
- Нагадаємо, Росія завдала масованого ракетного удару по низці областей. Вибухи пролунали в Києві, Львові, Рівному, Харкові, Житомирі та інших містах
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