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У МОЗ розповіли, у скількох українців цьогоріч діагностували цукровий діабет

14 листопада, 2023 вiвторок
12:40
Суспільство цукровий діабет

В Україні за 2023 рік 531 200 людей отримали діагноз цукровий діабет: держава вдосконалює механізми виявлення та підтримки людей, які живуть із хворобою

Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров'я. 

"14 листопада – Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом, і увага світу прикута до проблем діагностики, профілактики та лікування цієї хвороби. Цього року 531 200 людей в Україні отримали діагноз "цукровий діабет", минулого року – 489 934", - йдеться у повідомленні. 

Вказано, що за програмою "Доступні ліки", яка діє в Україні, можна отримати 72 препарати інсуліну. З початку 2023 року Національна служба здоров’я України виплатила понад 1,5 мільярда гривень аптекам за інсуліни, відпущені за програмою реімбурсації. Всього за рік було виписано 1 111 575 рецептів на інсуліни, а погашено – 1 057 848. 

Читайте також: Як отримати тест-смужки українцям із цукровим діабетом І типу безплатно або з невеликою доплатою: пояснення МОЗ

"Крім того, з жовтня цього року пацієнти з цукровим діабетом І типу почали отримувати тест-смужки для глюкометрів  за програмою реімбурсації. Їх можна отримати безоплатно або з невеликою доплатою. Це залежить від того, який бренд обере пацієнт відповідно до свого глюкометра. На сьогодні на них було виписано вже більше як 3300 рецептів. Перелік реімбурсації включає 23 найменування брендів тест-смужок", - розповіли в МОЗ. 

Індивідуальний ризик цукрового діабету II типу можна визначити за допомогою онлайн-тесту Центру громадського здоров’я за посиланням. А українці, які мають укладену декларацію з сімейним лікарем, можуть безоплатно пройти діагностику. 

Довідково. Цукровий діабет – це хронічне захворювання, при якому підшлункова залоза не виробляє достатньої кількості інсуліну чи організм не може ефективно використовувати вироблений інсулін. В Україні ця хвороба займає третє місце за поширеністю після серцево-судинних захворювань та онкології, його перебіг часто є безсимптомним, що дуже ускладнює  діагностику та лікування, а це означає, що масштаби захворювання можуть бути в рази більшими.

  • У Маріупольській міськраді повідомили, що у тимчасово окупованому місті хворим на діабет людям, які не мають паспорта РФ, росіяни перестали видавати інсулін. 

Здоров'я
Україна
Медицина
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