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Головна Світ У МВС Польщі заявили, що покарали поліцейських, причетних до смерті українця

У МВС Польщі заявили, що покарали поліцейських, причетних до смерті українця

4 вересня, 2021 субота
18:47
Світ польща кордон

В Міністерстві внутрішніх справ Польщі запевнили, що покарали частину поліцейських, причетних до смерті українця Дмитра Никифоренка

Про це повідомляє Польське радіо

За словами віцеміністра МВС Польщі Мацєя Вонсіка, частина поліцейських винних у смерті українця у Вроцлаві вже покарана. 

"Вже є реакція. Якщо говорити про ситуацію з витверезника, то частину поліцейських вже покарано", – сказав Вонсік. 

Дмитра Никифоренка 30 липня у Вроцлаві затримала місцева поліція. Поліцейські перевезла його до витверезника, де чоловік помер. За даними видання Gazeta Wyborcza, котре отримало доступ до записів камер відеоспостереження, поліцейські застосували стосовно чоловіка неадекватну до ситуації фізичну силу, душили його, били, що стало причиною смерті.

Окружна прокуратура в місті Свідниця відкрила справу за статтею про ненавмисне доведення до смерті, але наразі без висунення безпосередніх звинувачень поліцейським. У зв'язку із ситуацією, комендант Поліції у Вроцлаві прийняв рішення про відсторонення від виконання службових обов'язків чотирьох поліцейських, котрі брали участь у перевезенні чоловіка до витверезника. Натомість стосовно двох інших поліцейських відкрито процедуру видалення зі служби.

  • Нагадаємо, 4 вересня Україна направила Польщі ноту через смерть 25-річного громадянина України Дмитра Никифоренка після затримання поліцейськими. В документі висловлено прохання неупереджено розслідувати обставини загибелі громадянина України
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Польща
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