Про це інформує Reuters.

У середу в Мюнхені почався суд над громадянином РФ, якого звинувачують у спробі здійснити замовне вбивство чеченського дисидента від імені людей, пов'язаних з Кадировим.

Прокурори вважали, що заплановане вбивство було покликане залякати і змусити замовкнути старшого брата 27-річної жертви, також активіста та борця за незалежність Чечні, який наразі проживає в еміграції в Стокгольмі.

"У першому півріччі 2020 року співробітник служби безпеки лідера Чечні Рамзана Кадирова уклав контракт з обвинувачуваним Валідом Д. щодо організації вбивства опозиціонера в засланні в Німеччині", - пишуть прокурори.

За даними німецьких прокурорів, обвинувачений погодився, після чого отримав пістолет із патронами та глушник. Потім підсудному передали адресу передбачуваної жертви. Улітку 2020 року підсудний ретельно слідкував за районом потенційної жертви.

Підсудний Валід Д., повне ім'я якого не оприлюднюється відповідно до німецького законодавства про конфіденційність, заперечує звинувачення прокуратури. Про це повідомив його захисник журналу Der Spiegel.

Раніше цього року німецькі ЗМІ повідомляли, що передбачуваною жертвою став Мохмад Абдурахманов, чий брат Тумсо сам став об’єктом замаху на вбивство в лютому 2020 року.

Мохмад є відвертим критиком Кадирова.

"Жоден почесний чеченець не ввійде на територію України зі зброєю в руках, щоб воювати за інтереси Російської Федерації та її президента Володимира Путіна", - казав він у нещодавньому відео на YouTube.



Як передає Reuters, судовий процес, що триватиме до грудня, загострює увагу на активність російських агентів у Німеччині та Європі, включно з діяльністю найманих вбивць із Чечні.

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