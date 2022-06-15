English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ У Мюнхені судять росіянина за спробу вбивства чеченського активіста-дисидента

У Мюнхені судять росіянина за спробу вбивства чеченського активіста-дисидента

15 червня, 2022 середа
14:55
Світ Рамзан Кадиров

Громадянин РФ на замовлення керівництва режиму Кадирова готував вбивство чеченського опозиціонера та активіста

Про це інформує Reuters.

У середу в Мюнхені почався суд над громадянином РФ, якого звинувачують у спробі здійснити замовне вбивство чеченського дисидента від імені людей, пов'язаних з Кадировим.

Прокурори вважали, що заплановане вбивство було покликане залякати і змусити замовкнути старшого брата 27-річної жертви, також активіста та борця за незалежність Чечні, який наразі проживає в еміграції в Стокгольмі.

"У першому півріччі 2020 року співробітник служби безпеки лідера Чечні Рамзана Кадирова уклав контракт з обвинувачуваним Валідом Д. щодо організації вбивства опозиціонера в засланні в Німеччині", - пишуть прокурори.

За даними німецьких прокурорів, обвинувачений погодився, після чого отримав пістолет із патронами та глушник. Потім підсудному передали адресу передбачуваної жертви. Улітку 2020 року підсудний ретельно слідкував за районом потенційної жертви.

Підсудний Валід Д., повне ім'я якого не оприлюднюється відповідно до німецького законодавства про конфіденційність, заперечує звинувачення прокуратури. Про це повідомив його захисник журналу Der Spiegel.

Раніше цього року німецькі ЗМІ повідомляли, що передбачуваною жертвою став Мохмад Абдурахманов, чий брат Тумсо сам став об’єктом замаху на вбивство в лютому 2020 року.

Мохмад є відвертим критиком Кадирова.

"Жоден почесний чеченець не ввійде на територію України зі зброєю в руках, щоб воювати за інтереси Російської Федерації та її президента Володимира Путіна", - казав він у нещодавньому відео на YouTube.


Як передає Reuters, судовий процес, що триватиме до грудня, загострює увагу на активність російських агентів у Німеччині та Європі, включно з діяльністю найманих вбивць із Чечні.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Кримінал
Німеччина
Рамзан Кадиров
Чечня
Мюнхен
російські агенти
Читайте також:
ЗСУ
14 червня, 2022 вiвторок
Залишилося 10 км: ЗСУ впритул наблизились до Ізюма, - Ukraine Battle Map
российские войска
14 червня, 2022 вiвторок
Кремль готується оголосити загальну мобілізацію в Росії, - генерал Маломуж
Ллойд Остин
14 червня, 2022 вiвторок
Дані від влади про кількість загиблих українських військових не викликають сумнівів, - очільник Пентагона Остін
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.38
    Купівля 34.38
    Продаж 35.23
  • EUR
    Купівля 35.76
    Продаж 37
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
15 червня
15:29
Причіпні саморухомі гаубиці FH70 калібру 155-мм
У ОП розповіли про критичне співвідношення російської та української артилерії на фронті
15:23
фейк фейкові новини
Показали сюжет з терористом "ЛНР" Пасєчніком без подання позиції України: Нацрада закликала Euronews не поширювати російську пропаганду
15:19
зерно порт
"Логістичний виклик епічних масштабів": президент Румунії прокоментував складнощі експорту українського зерна
15:12
Херсонська область
У Новій Каховці на Херсонщині окупанти викрали подружжя пенсіонерів
15:08
пістолет
Генерала служби зовнішньої розвідки РФ знайшли мертвим у Москві, - ЗМІ
14:54
зерно хліб пшениця елеватор
Україна продовжує працювати над розблокуванням портів, але має і "план Б", – заступник міністра АПК
14:52
Ліга конференцій, жеребкування
"Ворскла" дізналася суперника у Лізі конференцій
14:27
Запоріжжя
На Запоріжжі ситуація контрольована, найнебезпечніше поблизу лінії ведення боїв, - ОВА
14:24
ІКЕА
IKEA повністю згортає бізнес в Росії і Білорусі та продає усі активи
14:15
Дрітан Абазович та Еді Рама в Ірпені та Бородянці
Прем'єр-міністри Чорногорії та Албанії відвідали Ірпінь і Бородянку
14:08
Петро Порошенко
Порошенко про Мінські домовленості: ми отримали вісім років, щоб створити ЗСУ і відновити економіку
14:04
зерно
Росія завдала збитків АПК України на $4,3 млрд, – дослідження
13:52
Емманюель Макрон
Макрон заявив, що Зеленському доведеться домовлятись про мир з РФ
13:49
єВорог
"єВорог": чатботом скористалося 313 тис. українців
13:44
Олаф Шольц
Більшість підтримує Шольца, 83% - за переговори з Путіним: у Німеччині провели соцопитування про війну в Україні
13:42
Ексклюзив
Залізний купол
"Залізний купол" не буде ефективною системою ППО для України, - ізраїльський військовий Верцнер
13:41
PR
Стрес та здоров’я волосся: як собі допомогти
13:39
Путлер
Волонтерський рух "Трибунал для Путіна" зібрав понад 10 тис. доказів злочинів армії РФ в Україні
13:33
Жеребкування
"Динамо" отримало першого суперника у Лізі чемпіонів
13:31
шпигун
В аеропорту Лондона затримали підозрюваного у шпигунстві на Росію, - The Times
13:28
Посол РФ у США Антонов просуває на Заході російські наративи, вдаючи із себе вигнанця, - Центр при РНБО
13:18
Єнс Столтенберг
Столтенберг розповів, що увійде до нового пакету допомоги НАТО Україні
13:14
Ярослав Качинський
Основним портом для експорту українського зерна може стати Ґданськ, - польський віцепрем'єр Качинський
13:09
Ексклюзив
Контрнаступ ЗСУ
Темпи, якими Україні надають зброю, вкрай низькі. Процес має бути в рази пришвидшений, - радник міністра МВС Денисенко
13:01
Розробляла програмне забезпечення для окупантів на Сході України: у Києві викрили IT-компанію
12:49
Володимир Зеленський
Зеленського запросять на саміт НАТО в Мадриді з можливістю долучитися онлайн, - Столтенберг
12:46
"Історична угода": Євросоюз домовився про експорт ізраїльського газу замість російського
12:41
Єнс Столтенберг
Ми зосереджені на тому, щоб бути на крок попереду, забезпечити необхідне озброєння й допомогти українцям побороти вторгнення Росії, – Столтенберг
12:36
путін
У МЗС Польщі попередили про новий розрахунок Путіна у війні з Україною
12:34
У Чорнобаївці на Херсонщині стався вибух: є загиблі й поранені
12:32
Ексклюзив
На фото військовослужбовець ЗСУ та військова техніка
На Харківщині ЗСУ завдають контрударів та звільняють деякі населені пункти на околицях Ізюма, - депутат Ізюмської міськради
12:24
Ярослав Качинський
Війна може перекинутися з України на інші країни, – польський віцепрем'єр Качинський
12:14
розмитнення авто
​Кабмін пропонує нову формулу розмитнення авто без врахування їхньої вартості
12:06
обмін тілами загиблих
До Києва привезли тіла 64 загиблих з Азовсталі
12:02
Ексклюзив
Лугащина війна
На Луганщині ситуація вкрай важка: ворог не припиняє обстрілів, - офіцер ТрО Шакун
11:55
Венедіктова й прокурор Гаазького суду оглянули місця воєнних злочинів РФ у Харкові
11:48
"Росіяни прокладають дорогу трупами своїх же солдатів": голова Сєверодонецької ВЦА про ситуацію в місті
11:46
Медведєв
Медведєв висловив сумнів, що Україна за два роки існуватиме на карті світу
11:46
Ексклюзив
долар
Прямий дефіцит бюджету України становить $5 млрд в місяць, - економіст Пендзин
11:27
Вугледар
Хліб і вода: Донецька ОВА показала, як доставляє гумдопомогу людям, які не евакуювалися з Вугледара
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV