У наглядовій раді Нафтогазу не чули про ймовірні премії за 2021 рік

Про це йдеться у заяві голови Комітету з призначень та винагород наглядової ради Бруно Лескуа, яку цитує Економічна правда.

"Наглядова рада не приймала рішення про встановлення та виплату правлінню будь-яких премій за підсумками роботи за 2021 рік. Механізм банківської гарантії охоплює потенційні виплати, які передбачені за результати і виконання трудових договорів членами правління", - заявив Лескуа.

Нагадаємо, що члени правління НАК "Нафтогаз" у 2020 році сумарно отримали 610,1 млн грн винагороди.

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