У наглядовій раді Нафтогазу не чули про ймовірні премії за 2021 рік
У наглядовій раді Нафтогазу заявили, що не ухвалювали рішення щодо встановлення і виплати премій правлінню за підсумками роботи за 2021 рік
Про це йдеться у заяві голови Комітету з призначень та винагород наглядової ради Бруно Лескуа, яку цитує Економічна правда.
"Наглядова рада не приймала рішення про встановлення та виплату правлінню будь-яких премій за підсумками роботи за 2021 рік. Механізм банківської гарантії охоплює потенційні виплати, які передбачені за результати і виконання трудових договорів членами правління", - заявив Лескуа.
Нагадаємо, що члени правління НАК "Нафтогаз" у 2020 році сумарно отримали 610,1 млн грн винагороди.
- Кабінет міністрів звільнив Андрія Коболева з посади голови правління НАК "Нафтогаз України". Він очолював держкомпанію протягом семи років - з березня 2014 року. На місце Коболєва уряд призначив ексміністра енергетики Юрія Вітренка.
- Голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков 15 червня вніс припис про незаконність призначення Вітренка головою НАК "Нафтогаз України".
- Вітренко в своїй офіційній позиції заявив, що вважає припис упередженим та оскаржуватиме його в судовому порядку.
- Шмигаль 17 червня оскаржив в ОАСК припис НАЗК щодо незаконності призначення Вітренка головою правління НАК "Нафтогаз України". ОАСК 18 червня зупинив дію припису НАЗК щодо звільнення Вітренка з посади голови правління.
- 1 липня НАЗК направило другий припис голові наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Клер Споттісвуд з вимогою звільнення Вітренка. Вітренко знову оскаржив рішення НАЗК.
- Згодом, Окружний адмінсуд Києва зупинив дію припису НАЗК щодо розірвання контракту з Вітренком.
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